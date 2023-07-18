西班牙環保份子針對富人抗議　沃爾瑪繼承人遊艇被塗鴉

西班牙的環保組織，繼續針對富人發動抗議活動。在周日（16日）他們於西班牙旅遊熱點的伊比薩島，對停泊當地的沃爾瑪繼承人的遊艇塗鴉。

環保組織Futuro Vegetal在社交媒體發布影片，他們站在一輛叫「Kaos」的遊艇前拉起橫額，寫上「你在消費別人的痛苦」。並將遊艇的船身塗污。組織者在影片表示：「全球最富有的1%人口，污染程度超過最貧窮的50%。他們讓我們的未來充滿痛苦、悲哀與荒涼。」他們又指：「他們在破壞我們的星球，破壞宜居的土地和所有事，以創造超越理性的生活水平。」

外國媒體表示，一些造船業的網站指出，有關的遊艇是美國企業沃爾瑪的繼承人Nancy Walton Laurie擁有的遊艇。而兩名的示威者，一度被西班牙的警方所扣留，不過在周一已經獲釋。該組織又透露，他們上周五（14日）亦闖入伊比薩的機場，令機場跑道一度停止運作，並塗污了一輛飛機。組織指，行動是為了中止遊艇及噴射機的派對，並阻止有關的奢侈消費。