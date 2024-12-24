西班牙男遊客設腳架拍求婚片　一跪下就有小偷搶手機(有片)

不少人都喜歡到歐洲旅遊，但根據旅遊網站TripAdvisor所公布的全球小偷數量排行榜，前5名城市全位於歐洲，分別是法國巴黎、意大利羅馬、西班牙巴塞隆拿和馬德里，以及捷克布拉格，到訪時應對個人財物格外留神。英國就有一名30歲男子諧女友到西班牙巴塞隆拿旅遊，並計劃了一場浪漫求婚，特意設腳架用手機試圖拍下過程，詎料男子設定好位置拍攝，剛在女友前跪下一刻，立即有小偷上前想偷走手機，誇張得令網民吃驚。

綜合報道，來自英國的男事主Charlie Bullock在15日，與拍拖一年半的26歲女友到巴塞隆拿旅遊，亦特意挑選在凱旋門(Arc de Triomf)進行一場精心的求婚，他假裝要與女友合照。網上影片顯示，當Charlie設置好腳架及手機後，便走到女友面前單膝下跪並亮出戒指求婚，這個浪漫舉動令女友感動不已，女友激動地戴上戒指後，2人甜蜜相擁慶祝，詎料一名身穿黑衣的小偷卻悄悄靠近，突然伸手去拿取正拍攝的手機，影片在此突然結束。