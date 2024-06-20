西班牙發現2000年歷史最古老液態葡萄酒 專家將研究與哪種現代葡萄酒相似

葡萄酒裝在羅馬時期墓穴的骨灰甕中，約有2000年歷史。(互聯網)

研究人員在西班牙南部發現相信是世上歷史最悠久的液態葡萄酒，裝在羅馬時期墓穴的骨灰甕中，距今約有2000年。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，西班牙哥多華大學(University of Cordoba)科學家在本月17日發表的研究中，對上述骨灰甕內的物質進行分析，取得這些驚人發現。該骨灰甕2019年在卡摩那(Carmona)一間房屋裝修時被發現。

骨灰甕內有燒過的象牙

研究的主要作者，哥多華大學有機化學教授阿雷博拉(Jose Rafael Ruiz Arrebola)表示，該骨灰甕內有火化遺骸，以及相信是來自火葬柴堆的焚燒象牙，還有約4.5公升的微紅色液體。