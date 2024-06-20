西班牙發現2000年歷史最古老液態葡萄酒 專家將研究與哪種現代葡萄酒相似

研究人員在西班牙南部發現相信是世上歷史最悠久的液態葡萄酒，裝在羅馬時期墓穴的骨灰甕中，距今約有2000年。
美國有線電視新聞網(CNN)報道，西班牙哥多華大學(University of Cordoba)科學家在本月17日發表的研究中，對上述骨灰甕內的物質進行分析，取得這些驚人發現。該骨灰甕2019年在卡摩那(Carmona)一間房屋裝修時被發現。
骨灰甕內有燒過的象牙
研究的主要作者，哥多華大學有機化學教授阿雷博拉(Jose Rafael Ruiz Arrebola)表示，該骨灰甕內有火化遺骸，以及相信是來自火葬柴堆的焚燒象牙，還有約4.5公升的微紅色液體。
骨灰甕所在的墓穴，是在房屋裝修時發現，研究人員其後對內裡的液體進行化學分析，結果發現是酒。阿雷博拉說，「考古學家打開骨灰甕時，我們幾乎呆住了」，「這實在令人驚訝」，這是極大的驚喜，因為葡萄酒通常很快就會蒸發，而且化學性質不穩定。
為何確定是白酒？
阿雷博拉指出，這代表研究員「發現了幾乎不可能找到的東西」，因為葡萄酒要密封保存才能防止蒸發，尚未清楚骨灰甕的密封狀態是如何形成。他指，進一步的化學分析讓研究小組認定該液體是白酒，因為它不含丁香酸(syringic acid)，這是一種只會存在於紅酒中的物質。此外，液體還含有與該地區於現代生產的菲諾(fino)型雪莉酒有著相似的礦物鹽成份。
專家之前發現1700年歷史酒瓶
阿雷博拉驚嘆，「這是獨一無二的」，「我們很幸運能夠找到並分析它，這是一生中只能看到一次的東西」。研究人員認為，這項發現推翻了目前最古老液態葡萄酒的紀錄。德國斯派爾市(Speyer)曾發現一個酒瓶，據說有約1700年歷史，但這個酒瓶的年代，仍未經過化學分析證實。
火葬破壞DNA線索
卡摩那這座羅馬時期的墓穴有6個裝著遺骸的骨灰甕。阿雷博拉說，在這裡發現金戒指和其他珍貴文物，代表墓穴由富有家庭建造。而科學家對這些人及其生活所知甚少，因為火葬會破壞所有的DNA，這代表難以斷定這6人是否有著親屬關係。
這項研究發表於《考古科學期刊：報告》(Journal of Archaeological Science: Reports)，阿雷博拉正計劃找出這些酒與當地哪些現代葡萄酒最為相似。