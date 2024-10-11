西班牙網球手扮瞇瞇眼被指種族歧視　稱病退出武漢公開賽

西班牙網球選手巴杜莎（Paula Badosa）稍早上傳了一張疑似模仿東方人瞇瞇眼的照片，被認為涉及種族歧視，引發軒然大波。雖然她已刪文並道歉，但隨後她就以腸胃炎為由退出武漢公開賽。
「玩弄我的臉和皺紋」
巴杜莎是西班牙網球好手，目前世界排名第15。日前她在北京公開賽後前往當地餐廳用餐，並在IG上傳了這次的爭議照片。只見照片中的巴杜莎閉着雙眼，還把筷子放在眼睛旁邊，表情怪異。
許多網友都認為她此舉涉及種族歧視，因為過去西方人總喜歡將眼睛弄成瞇瞇眼嘲笑亞洲人。在社交平台上引發軒然大波後，巴杜莎一開始稱自己只是在「玩弄我的臉和皺紋」。她還說自己熱愛亞洲，並且有很多亞洲朋友。
刪除照片並道歉
不過她的說法網友並不受落，眼見火越燒越旺，巴杜莎最後將照片刪除，並在X平台上發文道歉：「真的很抱歉，我不知道這是對種族主義的冒犯。我的錯誤，我承擔全部責任。這個錯誤會讓我吸取教訓，為下次做準備。」
巴杜莎在北京公開賽上表現強勁，殺進準決賽，但最終輸給了美國選手嘉奧芙（Coco Gauff）。在爭議事件爆發後，她以腸胃炎為由退出武漢公開賽，使得對手澳洲的湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）獲得了進入第二輪的免費通行證。據悉巴杜莎將在下周參加另一場寧波公開賽。
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