西班牙罕見地震 英國遊客：幾乎跌落床

地震震央在托雷維耶哈近岸海域，事發在凌晨12時23分，屬淺層地震，震源深度僅2公里，連巴塞隆拿沿岸也偵測到震動。西班牙國家地理研究所稱接到數十宗民眾報稱感震動，除了托雷維耶哈，附近數個城鎮和住宅區也有震感。根據歐洲地震規模，震感從最低的1級至12級，根據民眾感覺及物件搖動釐定；托雷維耶哈周二的地震介乎2級至4級，第4級指不少民眾在室內感到地震，戶外則有少數人感晃動。報道指，部分民眾在睡夢中被震醒，震動屬溫和；物件方面，有人報稱碟子、玻璃器皿、窗戶和門震動，懸掛物件搖晃。當局並無收到損毀報告。

西班牙地震｜「就像石頭在地底深處裂開」

當地英國人在社交網稱，「感覺不對，整間屋搖動，我不敢返上床睡覺，驚再有地震。」他形容是至今經歷過最強烈和聲響最大的地震。當地居民也說，這是他感受過最強烈的地震。另有居民在社交網表示，習慣了這類輕微地震，但「昨夜的地震產生非常大聲響，就像石頭在地底深處裂開」。他指可能因為非常接近震央。有西班牙網民表示，「我整間房子都在震」、「我很驚」，以及「震感明顯，短暫但強烈」。也有托雷維耶哈市民在睡夢中被搖醒，並說感到害怕。另有在當地的英國人在社交網討論區表示「大地震」，有人附和稱「也很大聲」。