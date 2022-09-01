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國際
2022-09-01 16:16:00

西班牙落拳頭咁大冰雹　20個月大幼兒被擊中亡(有片)

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西班牙加泰隆尼亞(Catalonia)近日落起冰雹，有冰雹直徑長達10厘米，創下當地近20年來最大冰雹紀錄，有汽車擋風玻璃被擊破、車身凹陷，另外有一名20個月幼童慘被一個超大冰雹擊中頭部，不幸喪命。

西班牙落拳頭咁大冰雹，20個月大幼兒被擊中亡。(Twitter)

西班牙落拳頭咁大冰雹，20個月大幼兒被擊中亡。(Twitter)

美國有線新聞網絡(CNN)報道，加泰隆尼亞村莊La Bisbal dEmporda 周二(8月30)落起冰雹，直徑最大達到10厘米有「拳頭咁大」，造成至少50人受傷，主要為骨折和瘀傷。

對父母帶同20個月大女兒參加一場露天音樂會，舞台只用帆布遮蔽，大部分地方都是露天。惟天空突然落起冰雹，一個超大的冰雹擊中幼童，她被送到附近的醫院搶救，可惜返魂乏術。

冰雹直徑最大達到10厘米有「拳頭咁大」。(Twitter) 冰雹直徑最大達到10厘米有「拳頭咁大」。(Twitter) 冰雹直徑最大達到10厘米有「拳頭咁大」。(Twitter) 冰雹直徑最大達到10厘米有「拳頭咁大」。(Twitter)

隊成員形容冰雹大如網球

當時正在表演的樂隊成員Sicus Carbonell表示，「人們開始尖叫亂竄」，現場一片混亂，許多小孩和爸媽走散，有些家長及時找到自己的孩子，他形容當時冰雹大如網球。惟冰雹擊破帆布，Sicus Carbonell與部分人撤退到一個餐廳裡面。

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