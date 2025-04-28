西班牙葡萄牙大停電｜葡：恐需時一周全面恢復供電　民眾銀行排隊提現金超市限購水

西班牙和鄰國葡萄牙周一突然大停電，葡萄牙電網營運商REN 稱，因須「國際合作」重新平衡電力流量，恐需時一周才可全面恢復供電。西班牙電網營運商REE稍早前稱，或需要6至10小時才可恢復電力。REN還表示，西班牙出現一罕見大氣現象導致停電，那是因為西班牙內部溫度出現極端轉變。有報道指，法國以至比利時也出現停電。

大停電導致西班牙和葡萄牙陷混亂，報道指店舖、銀行和油站外可見長龍，因為未知幾時恢復供電，市民和遊客趕著提取現金和囤積用品；有超市限制顧客買水，每人只可購5樽。報道指，西班牙電網本月16日曾首次全日使用再生能源，包括風力、太陽能和水力發電。西班牙官員正緊急調查停電原因，包括是否遭網絡攻擊。

