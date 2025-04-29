西班牙葡萄牙歷來最大停電結束 民眾歡呼慶祝電力恢復(有片)

西班牙和葡萄牙周一發生歐洲歷來最大停電，導致市面陷混亂，航班停飛、地鐵和火車服務癱換、手機通訊受干擾，以及櫃員機無法運作。西班牙和葡萄牙全國性停電在當地周一中午發生，直至周二早上7时，西班牙99%的供電恢復正常。葡萄牙電網營運商REN則稱，全部89個發電站恢復運作，所有640萬客戶電力供應回復正常。網上片段可見，黑夜中建築物燈光逐漸亮起，民眾呼歡慶祝。

西班牙葡萄牙大停電｜西班牙約3.5萬名乘客滯留鐵路或地下隧道

西班牙首相桑切斯周二稱，政府當務之急是恢復電力系統運作，以及找出事故原因，避免同類事件再次發生。至周二早上11時，首都馬德里地鐵全面恢復正常，巴塞隆拿的系統雖回復正常運作，但因「電力不穩定」市郊往返列車服務須暫停。緊急服務人員稱，在周一解救了約3.5萬名滯留在鐵路或地下隧道的乘客。有民眾表示，所乘搭的往返市郊列車停在馬德里外圍，無法返回巴塞隆拿，須徒步往附近一個車站過夜。有馬德里市民稱，人們陷入恐慌，「都幾混亂」；手機不能使用，無法取得資訊，從地鐵站行上路面後，周圍都塞車。她指無人知道發生甚麼事，商舖關門，巴士又擠滿人。