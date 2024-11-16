西班牙護理院舍火災至少10死　疑因床墊着火肇禍

當地時間15日清晨，西班牙東北部薩拉戈薩（Zaragoza）附近的一家護理之家發生火災，造成至少10人死亡，另有多人受傷，據悉該護理院舍內有82人居住。
據BBC報道，該護理之家於16年前開設，最初是一家養老院，但後來轉型為專門照顧患有失智症和心理健康問題的居民。當地官員表示，消防隊於當天凌晨5點接到報警，隨後前往現場撲滅了大火，目前尚不清楚死者的具體年齡。
A fire at the Jardines de Villafranca nursing home in Spain's Zaragoza region killed at least ten people and left two in critical condition.— euronews (@euronews) November 15, 2024
The blaze broke out Friday morning with 82 residents and staff inside, authorities said.https://t.co/ijLVRaWVTD
受害者吸入濃煙
據當地村長拉米雷斯（Volga Ramírez）向西班牙廣播電台Cadena Ser透露，這場悲劇可能是由於其中一個房間裏的床墊着火所引起的。目擊者稱，這棟單層建築受火災損害不大，但由於受害者吸入濃煙，導致至少10人死亡，多人受傷。
西班牙阿拉貢地區的政府代表貝爾特蘭（Fernando Beltrán）向受害者表示慰問，並表示將繼續關注住院病人的情況和火災原因的調查。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）也對這一災難表示震驚和哀悼。
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