西班牙護理院舍火災至少10死　疑因床墊着火肇禍

當地時間15日清晨，西班牙東北部的一家護理院舍發生火災，造成至少10人死亡。（圖／美聯社）

當地時間15日清晨，西班牙東北部薩拉戈薩（Zaragoza）附近的一家護理之家發生火災，造成至少10人死亡，另有多人受傷，據悉該護理院舍內有82人居住。

據BBC報道，該護理之家於16年前開設，最初是一家養老院，但後來轉型為專門照顧患有失智症和心理健康問題的居民。當地官員表示，消防隊於當天凌晨5點接到報警，隨後前往現場撲滅了大火，目前尚不清楚死者的具體年齡。