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國際
2024-05-24 10:09:00

西班牙馬略卡島有餐廳倒塌　至少4死逾20傷

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西班牙馬略卡島有餐廳倒塌，至少4死逾20傷。(X)

西班牙馬略卡島有餐廳倒塌，至少4死逾20傷。(X)

西班牙旅遊勝地馬略卡島(Mallorca)一間兩層高餐廳倒塌，至少4人死亡、逾20人受傷。據報仍然有人埋在瓦礫中，救援人員繼續搜索。

事發於周四(23)晚上約8時半，沙灘旁一座兩層高的餐廳突然倒塌，現場消息指餐廳二樓玻璃露台首先倒塌，衝擊力波及地下。露台倒塌前有人在跳舞。緊急事故部門表示有超過20人受傷送院，其中7人傷勢非常嚴重。警方表示，倒塌的建築物是一間餐廳，餐廳樓頂部分最先倒塌。大批救援人員趕到現場，在瓦礫下搜索被困的人，據報仍然有人埋在瓦礫中，救援人員繼續搜索。

據報仍然有人埋在瓦礫中，救援人員繼續搜索。(AP) 據報仍然有人埋在瓦礫中，救援人員繼續搜索。(AP)

初步估計陽台過重而倒塌

西班牙首相桑切斯表示，正密切跟進事故，已準備好向地方政府提供一切必要協助，並慰問死者家屬，祝願傷者早日康復。

馬略卡島位於地中海西部，5月開始是旅遊旺季。據報當時餐廳內大部分是遊客。有當地傳媒報道，事發時有人在餐廳陽台跳舞，導致陽台倒塌，並壓毀地下樓層的頂部當局正調查事故原因，初步估計可能是因為過重，陽台未能承受而倒塌

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