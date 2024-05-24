西班牙馬略卡島有餐廳倒塌　至少4死逾20傷

西班牙旅遊勝地馬略卡島(Mallorca)一間兩層高餐廳倒塌，至少4人死亡、逾20人受傷。據報仍然有人埋在瓦礫中，救援人員繼續搜索。

事發於周四(23日)晚上約8時半，沙灘旁一座兩層高的餐廳突然倒塌，現場消息指餐廳二樓玻璃露台首先倒塌，衝擊力波及地下。露台倒塌前有人在跳舞。緊急事故部門表示有超過20人受傷送院，其中7人傷勢非常嚴重。警方表示，倒塌的建築物是一間餐廳，餐廳樓頂部分最先倒塌。大批救援人員趕到現場，在瓦礫下搜索被困的人，據報仍然有人埋在瓦礫中，救援人員繼續搜索。



