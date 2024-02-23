西班牙14層高公寓陷火海至少4死13傷　疑建築物料易燃致火勢急蔓延

西班牙華倫西亞市一棟14層高公寓大樓驚傳大火，火勢兇猛迅速延燒，將整棟大樓吞噬，造成至少4人死亡、13人受傷。

14人受傷包括1名幼兒

綜合外媒報道，當地時間22日下午17:30左右消防員接獲報案，指華倫西亞坎帕納爾區（Campanar）發生火災，16支消防隊被派往現場。據悉發生火災的14層大樓共有138間房，住有450人。該地區已經建立了一家臨時醫院，居民暫時被安置在酒店。

有目擊者看到消防隊員從陽台救人，當地媒體表示可能還有人可能被困在火場。在已知受傷的14人中，包括6名消防員和1名幼兒，大火目前仍在延燒中。