西班牙14層高公寓陷火海至少4死13傷　疑建築物料易燃致火勢急蔓延

西班牙華倫西亞市一棟14層高公寓大樓驚傳大火，火勢兇猛迅速延燒，將整棟大樓吞噬，造成至少4人死亡、13人受傷。
14人受傷包括1名幼兒
綜合外媒報道，當地時間22日下午17:30左右消防員接獲報案，指華倫西亞坎帕納爾區（Campanar）發生火災，16支消防隊被派往現場。據悉發生火災的14層大樓共有138間房，住有450人。該地區已經建立了一家臨時醫院，居民暫時被安置在酒店。
有目擊者看到消防隊員從陽台救人，當地媒體表示可能還有人可能被困在火場。在已知受傷的14人中，包括6名消防員和1名幼兒，大火目前仍在延燒中。
設含泡沫隔熱體的鋁板
一名住在二樓的男子表示，火災發生後火勢迅速蔓延，據信起火點是在四樓。該名男子認為，建築物外牆上的物料可能是火勢蔓延迅速的原因。
當地工程師協會代表普查斯（Esther Puchades）也說，先前她曾視察這棟建築，指出大廈外部採用聚氨酯物料。由於擔心其易燃性，這種建材已不再廣泛使用。另一名工程師伊格拉 (David Higuera) 也告訴媒體，建築物外牆設有含泡沫隔熱體的鋁板：「非常適合隔熱和保冷，但非常易燃」。
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