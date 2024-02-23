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國際
2024-02-23 14:15:05

西班牙14層高公寓陷火海至少4死13傷　疑建築物料易燃致火勢急蔓延

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西班牙一棟公寓大樓發生火警，火勢相當猛烈。（圖／美聯社）

西班牙華倫西亞市一棟14層高公寓大樓驚傳大火，火勢兇猛迅速延燒，將整棟大樓吞噬，造成至少4人死亡、13人受傷。

14人受傷包括1名幼兒

綜合外媒報道，當地時間22日下午17:30左右消防員接獲報案，指華倫西亞坎帕納爾區（Campanar）發生火災，16支消防隊被派往現場。據悉發生火災的14層大樓共有138間房，住有450人。該地區已經建立了一家臨時醫院，居民暫時被安置在酒店。

有目擊者看到消防隊員從陽台救人，當地媒體表示可能還有人可能被困在火場。在已知受傷的14人中，包括6名消防員和1名幼兒，大火目前仍在延燒中。

消防人員出動雲梯車救人。（圖／美聯社）

設含泡沫隔熱體的鋁板

一名住在二樓的男子表示​​，火災發生後火勢迅速蔓延，據信起火點是在四樓。該名男子認為，建築物外牆上的物料可能是火勢蔓延迅速的原因。

當地工程師協會代表普查斯（Esther Puchades）也說，先前她曾視察這棟建築，指出大廈外部採用聚氨酯物料。由於擔心其易燃性，這種建材已不再廣泛使用。另一名工程師伊格拉 (David Higuera) 也告訴媒體，建築物外牆設有含泡沫隔熱體的鋁板：「非常適合隔熱和保冷，但非常易燃」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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