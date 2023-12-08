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國際
2023-12-08 11:45:03

西班牙21歲女食火雞鯁親　用20厘米牙刷去撈反致整支卡喉嚨

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西班牙21歲女食火雞鯁親　用20厘牙刷去撈反致整支卡喉嚨

西班牙21歲女食火雞鯁親　用20厘牙刷去撈反致整支卡喉嚨

西班牙一名21歲女子吃火雞時意外被鯁親，她隨手拿起牙刷，試圖將食物從喉嚨撈出，結果最後整支牙刷滑入食道，差點鯁死。

呼吸困難快窒息

據《每日快報》（Daily Express）和《紐約郵報》（New York Post）報道，這位名為海澤（Heizea）的女子，來自西班牙的加爾達考（Galdakao），她聲稱在11月29日吃火雞肉片時突然鯁住，感覺呼吸困難，簡直快要窒息。

情急之下，海澤隨手抓了身邊的一支牙刷，伸進嘴巴，試圖把異物從喉嚨中撈出。結果不慎手滑，這支長達20厘米的牙刷就這麼「溜」進她的喉嚨。海澤表示，當時她有試圖抓住牙刷的刷毛，但牙刷就像被喉嚨吸進去一樣，抓也抓不住。

醫生終使用手術線抽出牙刷

隨後海澤被緊急送往醫院，她形容整支牙刷卡在喉嚨，竟然沒有疼痛感，只有胸悶的感覺。經過3個小時的檢查及診斷後，在打麻醉的狀態下，醫生使用手術線繞住牙刷頭，然後透過食道將牙刷取出，根本無需開刀。

但到底為何要用牙刷伸進喉嚨裡撈異物？海澤解釋，因為鯁住時身旁沒有其他人可以協助她，而她的爸爸因為腳受傷坐在輪椅上，無法幫助她，所以海澤才會決定用牙刷自救。

不過醫生提醒，這樣的動作還是非常危險，若有鯁到食物的情況無法排除，建議還是送醫處理。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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