西班牙21歲女食火雞鯁親　用20厘米牙刷去撈反致整支卡喉嚨

西班牙一名21歲女子吃火雞時意外被鯁親，她隨手拿起牙刷，試圖將食物從喉嚨撈出，結果最後整支牙刷滑入食道，差點鯁死。

呼吸困難快窒息

據《每日快報》（Daily Express）和《紐約郵報》（New York Post）報道，這位名為海澤（Heizea）的女子，來自西班牙的加爾達考（Galdakao），她聲稱在11月29日吃火雞肉片時突然鯁住，感覺呼吸困難，簡直快要窒息。

情急之下，海澤隨手抓了身邊的一支牙刷，伸進嘴巴，試圖把異物從喉嚨中撈出。結果不慎手滑，這支長達20厘米的牙刷就這麼「溜」進她的喉嚨。海澤表示，當時她有試圖抓住牙刷的刷毛，但牙刷就像被喉嚨吸進去一樣，抓也抓不住。