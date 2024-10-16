西班牙Mega烏賊沖上岸 生物學家憂深海生態或出現變化

因「大王烏賊」生活在海洋深處，一般難以觀察到。海洋保護組織Cepesma主席拉里亞(Luis Laria)表示，這種巨型烏賊非常「害羞」，在坎塔布里亞海和新西蘭外海很少見到。

英國《鏡報》等媒體報道，本月11日，有民眾在利亞內斯的埃爾薩布隆海灘(El Sablón beach)發現這隻超巨型烏賊。這種龐大的海洋生物屬於Architeuthis Dux物種，俗稱「大王烏賊」(giant squid)，各地至今僅記錄了21個標本，其中大部分在西班牙以北坎塔布里亞海(Cantabrian Sea)棲息，最大身長達17米，重300公斤。

西班牙北部城市利亞內斯(Llanes)一處海灘，近日驚見一隻長達10米的超巨型烏賊沖上岸。這樣巨大的烏賊突然沖上岸，讓生物學家憂慮海洋流或海洋生態系統是否出現變化。

烏賊是海妖？

報道指，巨型烏賊常被比作北歐神話中的海妖，能用巨大的觸手擊沉船隻。但實際上，巨型烏賊對人類無害、不會作出攻擊，與常見的烏賊不同，牠們肌肉的氨含量較高，不能食用。

這超巨型烏賊屍體已被移至市政府場地進行處理，牠為何會沖上岸，生物學家正思考海洋流或海底生態系統的條件是否已出現變化。