西甲球場外汽車衝撞人群致13傷　事故原因未明

西甲聯賽場外發生意外！當地時間15日，西班牙加泰隆尼亞自治區巴塞隆拿省RCDE體育場外聚集大批球迷準備進場欣賞球賽，不料一輛汽車突然衝進人群，造成13人受傷，比賽也因此延誤了幾分鐘。
派出十輛救護車前往現場
意外發生在西班牙當地時間15日傍晚，當天巴塞隆拿做客西班牙人隊主場，在RCDE體育場外聚集了大批球迷。據悉事發當時，西班牙人球迷正聚集在一起歡迎球隊教練，而一輛原本停放在球場外的汽車突然衝進人群，造成多人受傷。
當局緊急派出十輛救護車前往現場，所幸當時車輛的速度不是太快，傷者的傷勢大多都不嚴重，僅有幾人因腿部骨折等需送醫治療。警方隨後在社交媒體上發布聲明稱，意外未對體育場內的觀眾造成任何危險。
球賽被延誤了幾分鐘
加泰隆尼亞政府主席伊利亞（Salvador Illa Roca）本人也在現場觀看了球賽，賽後他向記者表示：「這是一場意外，有些人受傷，但傷勢並不嚴重。目前沒有重大事故需要報告。」
當地警方證實，汽車司機已被拘留，但目前尚不清楚這是一宗故意攻擊事件，還是車輛失控。球賽也因此被延誤了幾分鐘才開始，最終巴塞隆拿以2-0的比分贏得了這場比賽，並贏得了西甲聯賽冠軍。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章