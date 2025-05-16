西甲球場外汽車衝撞人群致13傷　事故原因未明

西甲聯賽場外發生意外！當地時間15日，西班牙加泰隆尼亞自治區巴塞隆拿省RCDE體育場外聚集大批球迷準備進場欣賞球賽，不料一輛汽車突然衝進人群，造成13人受傷，比賽也因此延誤了幾分鐘。

派出十輛救護車前往現場

意外發生在西班牙當地時間15日傍晚，當天巴塞隆拿 做客西班牙人隊主場，在 RCDE體育場外聚集了大批球迷。據悉事發當時， 西班牙人球迷正聚集在一起歡迎球隊教練，而一輛原本停放在球場外的汽車突然衝進人群，造成多人受傷。