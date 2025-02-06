熱門搜尋:
大S離世 DeepSeek 渣打馬拉松2025 情人節2025 新店關注組 珀岸 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-06 10:38:00

西雅圖機場日航機翼撞達美機尾　無造成傷亡(有片)

分享：
西雅圖機場日航機翼撞達美機尾，無造成傷亡。(X)

西雅圖機場日航機翼撞達美機尾，無造成傷亡。(X)

adblk5

美國西雅圖機場發生客機碰撞事故。事發在當地星期三(5)早上10時許，一架正在滑行的日本航空客機，右機翼撞到一架停靠的達美航空(Delta Airlines)客機尾部。事件中無人受傷。

日航的波音787客機由東京飛抵西雅圖，而達美航空的波音737-800客機載有142名乘客，原定飛往墨西哥。機場當局協調乘客落機，返回客運大樓，並一度暫停部分航班升降，航空公司安排乘客轉乘另一班機。

日航機翼嵌達美機尾翼事發片段曝光

達美航空的乘客表示，在碰撞當時機身有點前後搖晃，不久後機長廣播稱「飛機尾部遭撞擊」，乘客表現冷靜，其後依照空服員引導下離開飛機，等待新航班。網上影片顯示，日本航空客機於達美航空客機後方滑行，期間右機翼嵌入達美航空客機尾翼。達美航空表示，當時正等候清除機身冰塊，事故發生後已將乘客轉移至其他班機。美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會，將調查事件。

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能