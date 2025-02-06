西雅圖機場日航機翼撞達美機尾　無造成傷亡(有片)

美國西雅圖機場發生客機碰撞事故。事發在當地星期三(5日)早上10時許，一架正在滑行的日本航空客機，右機翼撞到一架停靠的達美航空(Delta Airlines)客機尾部。事件中無人受傷。

日航的波音787客機由東京飛抵西雅圖，而達美航空的波音737-800客機載有142名乘客，原定飛往墨西哥。機場當局協調乘客落機，返回客運大樓，並一度暫停部分航班升降，航空公司安排乘客轉乘另一班機。