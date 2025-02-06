西雅圖機場日航機翼撞達美機尾　無造成傷亡(有片)

美國西雅圖機場發生客機碰撞事故。事發在當地星期三(5日)早上10時許，一架正在滑行的日本航空客機，右機翼撞到一架停靠的達美航空(Delta Airlines)客機尾部。事件中無人受傷。
日航的波音787客機由東京飛抵西雅圖，而達美航空的波音737-800客機載有142名乘客，原定飛往墨西哥。機場當局協調乘客落機，返回客運大樓，並一度暫停部分航班升降，航空公司安排乘客轉乘另一班機。
Moment of Collision Between Delta and Japan Airlines Planes at Seattle-Tacoma International Airport.#safety #aviation https://t.co/nAe0oHHLzU pic.twitter.com/IfWUL3lAC9— FL360aero (@fl360aero) February 5, 2025
日航機翼嵌達美機尾翼事發片段曝光
達美航空的乘客表示，在碰撞當時機身有點前後搖晃，不久後機長廣播稱「飛機尾部遭撞擊」，乘客表現冷靜，其後依照空服員引導下離開飛機，等待新航班。網上影片顯示，日本航空客機於達美航空客機後方滑行，期間右機翼嵌入達美航空客機尾翼。達美航空表示，當時正等候清除機身冰塊，事故發生後已將乘客轉移至其他班機。美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會，將調查事件。
✈️JUST IN: At Seattle Airport, a Japan Airlines plane has collided with a parked Delta Air Lines aircraft.— ✝️ Dr Margaret Aranda Ferrante, MD PhD FACFEI ♿️ (@TheRebelPatient) February 5, 2025
You can hear passengers laughing and it appears that no one was hurt. pic.twitter.com/zOU4TazQPX