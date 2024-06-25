西雅圖跑手滑倒重創退役 行人道積水失修 政府業主判賠逾億

美國一名超級馬拉松運動員在西雅圖一處長年積水、佈滿水藻的行人道滑倒，傷勢嚴重到未來無法繼續跑步，連正常走路都有困難，陪審團裁定西雅圖市政府和出事附近私人物業的業主需向其賠償1,310萬美元（約1.02億港元）。

長年積水佈滿水藻

事主為曾參加過多場超級馬拉松賽事的53歲運動員及健身教練奧爾德（Lesley Mettler Auld），她於2021年7月8日在西雅圖Queen Anne社區一處行人道晨跑時摔倒，導致股四頭肌嚴重撕裂，需接受5次手術治療，至今仍難以如常行走，「在家想爬樓梯時必須用雙手、膝蓋撐地才能上去」，更無法繼續跑步及參加馬拉松比賽，「我正在接受自己的跑步生涯就此結束，未來生活也將受到極大影響的事實」。案情指該處長年積水、佈滿水藻，當地居民也在法庭上作證，指稱他們曾經在同樣地方滑倒，惟市政府和業主卻一直沒有採取行動。