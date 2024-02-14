見工面試上大號搞塞辦公室廁所 男子衰收尾 敗在飲了一樣嘢

外國網友見工時發生如肥皂劇的遭遇。他日前在社交網Reddit貼文公開失去一份好工的機會。他稱對之前的面試充滿信心，出事那天正用電腦填寫入職文件，當中有問及一些問題，例如「我們要為你提供甚麼零食、你喜歡甚麼咖啡飲品」；他覺得公司很貼心，認為這是一份好工。不過，在稍早前他飲了面試公司提供的咖啡，那咖啡太好飲了，而且又免費，他快速地喝光。豈料會令他失去一份好工，先是去了廁所「上大號」，繼而是忘記沖廁，最慘是搞塞了廁所。這次面試最終「石沉大海」。

見工面試｜網民：忘記沖廁犯大忌

這名網友的長文稱，那間公司的廁所環境舒適，還有如廁淨味噴霧，令他放鬆心情「盡情解放」；可能前一天喝酒太多、食了太多派對食物，腸臟積存了不少東西，一發不可收拾。他也用了很多廁紙。上完大號後，他洗手，並十分欣賞這樣的廁所，然後繼續填入職文件。他說，「大家有沒有發現我做漏了一樣嘢，就是忘記沖屎！」

當他坐在電腦前時，一名女員工走入男女共用的廁所，聽到她大呼「搞甚麼鬼？」那網友立即意識到他是最後一人用廁所，然後聽到那女員工沖廁，並只聽到流水聲，廁盤的水似乎沒有沖走。那名女員工走到「全公司最大那位」身旁耳語，研究如何通廁，公司並沒有廁所泵，後者進入廁所見到「馬桶塞滿噁心核凸野」。闖禍的網友假裝甚麼也不知道，當然辦公室內所有人都知是誰幹的好事。「最大那位」對他的態度也無之前那麼友善，他的面試之後也無回音。網民表示，姑勿論這個「故事」孰真孰假，有人稱不會聘請忘記沖廁所的笨蛋，「連沖屎都忘記，難以想像他在工作上的記性」。另有人說，若知腸胃對咖啡因敏感，面試前不應喝。