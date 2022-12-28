見皇上？ 據報拜會馬斯克要「久等」他沒講話 訪客不能先開口

美國《華盛頓郵報》周二報道，訪客若到三藩市Twitter總部「拜會」掌舵人馬斯克(Elon Musk)，可能要等上超過1小時，且要注意的是，馬斯克若沒講話，訪客不能先開口。
報道指，訪客會先被帶到馬斯克工作的10樓會議室旁的等待區，有時可以觀看YouTube影片打發時間，而且職員會提醒訪客，見到馬斯克時，必須先等他開口說話。
馬斯克是電動車品牌Tesla創辦人，以工作態度嚴苛聞名。據稱，他在Tesla生產線運作時，曾經睡在工廠。自從接手Twitter後，馬斯克說過他會睡在總部辦公室，其他員工似乎也跟著他這麼做。
重視面對面交流 取消在家工作
一名熟悉馬斯克的人告訴《華盛頓郵報》，馬斯克會「徹夜不眠找問題、解決問題，還有編寫程式」。他早前告訴Twitter員工，他們必須「以高強度工作，工時非常長」。
此外，馬斯克似乎特別重視面對面交流。他取消了Twitter的遠距工作政策，告訴員工除非有特殊理由，否則必須回辦公室上班，不然就辭職。
代表Twitter前職員的辯護律師在入稟狀中表示，馬斯克要求員工回辦公室上班，違反了Twitter主管與經理早前對員工的承諾。他們曾保證，在馬斯克接管後，員工至少仍可以遠距工作1年。
這名提出訴訟、有殘障的前職員表示，要求員工回辦公室上班，是歧視性的規定。他沒被告知要如何取得豁免，才可以在家工作，他傳訊息給主管，說因為他有感染新冠病毒的「額外風險」，因此「絕對不會」回辦公室上班。
入稟狀指，幾天之後，Twitter便寄給他一封電郵，告訴他因為「違反公司政策」，被即時解僱。