見皇上？ 據報拜會馬斯克要「久等」他沒講話 訪客不能先開口

美國《華盛頓郵報》周二報道，訪客若到三藩市Twitter總部「拜會」掌舵人馬斯克(Elon Musk)，可能要等上超過1小時，且要注意的是，馬斯克若沒講話，訪客不能先開口。

報道指，訪客會先被帶到馬斯克工作的10樓會議室旁的等待區，有時可以觀看YouTube影片打發時間，而且職員會提醒訪客，見到馬斯克時，必須先等他開口說話。

馬斯克是電動車品牌Tesla創辦人，以工作態度嚴苛聞名。據稱，他在Tesla生產線運作時，曾經睡在工廠。自從接手Twitter後，馬斯克說過他會睡在總部辦公室，其他員工似乎也跟著他這麼做。