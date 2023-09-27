熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-27 13:48:00

見草開眼｜希臘綿羊闖溫室誤食600磅大麻　農夫：跳得比山羊高

分享：
希臘綿羊闖溫室誤食600磅大麻，農夫：跳得比山羊高。(資料圖片)

希臘綿羊闖溫室誤食600磅大麻，農夫：跳得比山羊高。(資料圖片)

近期全球氣候災情不斷，日前希臘受風暴「丹尼爾」侵擾，造成洪水氾濫的現象。期間有一群羊為了躲避洪水而意外闖入一間溫室，發現裡面種有大棵大棵綠油油的植物可以食用，隨即開懷大嚼，這樣一吃，竟然將溫室所種植、重達600磅的藥用大麻吃掉，令農夫血本無歸。

綜合報道，世界氣象組織稱今年最致命的風暴「丹尼爾」在9月份襲捲地中海中部和東部部分地區，在希臘色薩利(Thettalía)阿爾米羅斯鎮附近有羊群懷疑為逃避風暴闖入一間溫室，這間溫室種滿了鮮嫩的青草，羊群眼見美食當前，當然大吃一餐。牧羊人Yannis Bourounis表示，羊群闖入溫室後、大肆的進食青草，而這些青草其實是藥用大麻，估計羊群吞食了重600磅的藥用大麻。

農場主人：所剩無幾的農作物被不速之客吃光。(網上圖片)

農場主人：所剩無幾的農作物被不速之客吃光。(網上圖片)

農場主人：所剩無幾的農作物被不速之客吃光

農場主人欲哭無淚地表示，當地早前因為熱浪導致農作物產量大幅下降，後來又遇到洪水侵襲，農作物已是所剩無幾，沒想到竟有「不速之客」前來將剩下的農作物完光。他表示「羊群看到綠色的食物就吃，吃完後牠們竟然跳得比山羊還要高，這從來沒有見過」，無奈地說：「我不知道該笑還是該哭」。

2017年，希臘政府將大麻用於醫療目的合法化。2023 年，希臘開設了第一家藥用大麻生產廠。藥用大麻種植為該國提供了急需的經濟機會。雖然藥草對人類有藥用價值，但對動物來說卻很危險，過去曾有狗狗誤食吸毒者的大麻而中毒。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受