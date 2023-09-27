見草開眼｜希臘綿羊闖溫室誤食600磅大麻　農夫：跳得比山羊高

近期全球氣候災情不斷，日前希臘受風暴「丹尼爾」侵擾，造成洪水氾濫的現象。期間有一群羊為了躲避洪水而意外闖入一間溫室，發現裡面種有大棵大棵綠油油的植物可以食用，隨即開懷大嚼，這樣一吃，竟然將溫室所種植、重達600磅的藥用大麻吃掉，令農夫血本無歸。
綜合報道，世界氣象組織稱今年最致命的風暴「丹尼爾」在9月份襲捲地中海中部和東部部分地區，在希臘色薩利(Thettalía)阿爾米羅斯鎮附近有羊群懷疑為逃避風暴闖入一間溫室，這間溫室種滿了鮮嫩的青草，羊群眼見美食當前，當然大吃一餐。牧羊人Yannis Bourounis表示，羊群闖入溫室後、大肆的進食青草，而這些青草其實是藥用大麻，估計羊群吞食了重600磅的藥用大麻。
農場主人：所剩無幾的農作物被不速之客吃光
農場主人欲哭無淚地表示，當地早前因為熱浪導致農作物產量大幅下降，後來又遇到洪水侵襲，農作物已是所剩無幾，沒想到竟有「不速之客」前來將剩下的農作物完光。他表示「羊群看到綠色的食物就吃，吃完後牠們竟然跳得比山羊還要高，這從來沒有見過」，無奈地說：「我不知道該笑還是該哭」。
2017年，希臘政府將大麻用於醫療目的合法化。2023 年，希臘開設了第一家藥用大麻生產廠。藥用大麻種植為該國提供了急需的經濟機會。雖然藥草對人類有藥用價值，但對動物來說卻很危險，過去曾有狗狗誤食吸毒者的大麻而中毒。