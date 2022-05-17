規避制裁｜美國警告北韓人或偽裝身份求職 籲全球IT業提高警覺

美國警告北韓IT業人員或會冒充中國、韓日、東歐和美國國民求職。圖為北韓首都平壤。(資料圖片)

美國政府周一警告，北韓人可能偽裝身份，試圖在各國的資訊科技業取得合約工作，因而構成重大安全威脅。

美國聯邦調查局(FBI)、財政部和國務院發布聯合公告，稱北韓資訊科技業人員會冒充中國、南韓、日本、東歐和美國國民求職，此舉旨在規避美國及聯合國制裁，並為北韓的核武和彈道導彈計劃帶來資金。

公告說，北韓人「鎖定較富裕國家僱主的自由職業者工作合約，包括北美、歐洲和東亞的僱主」，有時候，他們會透過第三方而非北韓人擔任中間人，來跟業界打交道，以協助斟洽北韓僱員的合約事宜。

公告指，北韓企業負責人「利用他們的外判員工去採購軟件，並在可能不會讓他們曝光的情況下與客戶互動」。

這些「詭計」幫助企業規避國際針對北韓核計劃而對平壤實施的嚴厲制裁，幫助從國外獲取貨物和服務。

部分北韓IT協助平壤支持的黑客活動

公告說，這種偷偷摸摸的求職行為雖然多半是為了賺取外匯或進入虛擬貨幣交易所，但部分工作者一直協助平壤支持的黑客活動。

此外，這些工作者也「可能竊取美國或國際銀行的客戶帳戶資訊，來與自由工作平台、支付供應商和聘用合約工作者的企業核實自己的身份」。

公告並指，僱用北韓人「構成許多風險，從知識產權、資料及資金遭竊取，以致聲譽受損、承擔法律後果，包括受到美國和聯合國制裁」。