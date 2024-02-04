熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 朗然 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-04 18:06:22

規避國際制裁 北韓假睫毛據報以「中國製造」名義進口日韓及西方國家

分享：
圖為中國山東省平度市一間假睫毛加工工廠。(資料圖片)

圖為中國山東省平度市一間假睫毛加工工廠。(資料圖片)

為規避國際制裁，北韓生產的假睫毛據報以「中國製造」名義打入世界各地市場，銷售額多達數百萬美元，而假睫毛已成為北韓賺取外匯的主力商品之一，助其推動2023年的出口復甦。

外交部：屬中朝正常合作

在北京，外交部一名發言人回應相關報道時表示，北京和平壤是友好鄰邦，「兩國之間合法合規的正常合作不應被誇大」。

路透社周六(3)報道，這些來自北韓的假睫毛在鄰國中國進行加工和包裝，為金正恩政權提供規避國際制裁的途徑，成為重要的外匯來源。

路透社訪問了15名假睫毛業者以及貿易律師、經濟專家等共20人，他們描繪了一個「中國公司進口北韓半製成品，然後將其包裝成中國產品出售」的體系。其中8名業者表示，這些假睫毛出口到西方國家和日韓市場。

中國是北韓幾乎所有申報出口目的地

中國海關總署1月公布的數據顯示，北韓的假髮和假睫毛2023年對中國的出口額較上年大增12.4倍，約1.6674億美元(13億港元)

中國是北韓幾乎所有申報出口的目的地，當中假髮和假睫毛在去年北韓對中國申報出口中佔近六成。山東省平度市有「全球睫毛之都」之稱，業者指，當地是北韓供應鏈的關鍵地。許多總部設在平度的公司進口北韓假睫毛，再包裝和加工後出口。

Ad Block

中國加工廠讚北韓產品質量好

名為夢雪莉(Monsheery)的公司是其中之一，北韓的假睫毛幫助這間公司從家庭工廠起步，如今向美國、巴西和俄羅斯出口產品。負責人王婷婷稱讚，北韓「產品的質量好得多」，但她不知道使用北韓假睫毛有制裁問題。其他業者則意識到制裁在複雜分銷鏈中扮演的角色，另一名假睫毛工廠負責人說，「如果不是這些制裁，(北韓)就沒有必要通過中國出口」。

圖為中國山東省平度市一間假睫毛加工工廠。(資料圖片) 圖為中國山東省平度市一間假睫毛加工工廠。(資料圖片) 北韓上月30日試射箭矢-2型巡航導彈。(美聯社) 北韓上月30日試射箭矢-2型巡航導彈。(美聯社) 北韓本月2日試射新型防空導彈。(美聯社)

金正恩攫取人民9成外匯收入

美國國務院和國際專家估計，平壤政府攫取了人民高達九成的外匯收入，許多北韓人長年生活貧困。但路透社指無法確定有多少假睫毛銷售收入流向金正恩政府，以及這些收入的用途。中國外交部一名發言人回應路透社表示，北京和平壤是友好鄰邦，「兩國之間合法合規的正常合作不應被誇大」。

Ad Block

聯合國安理會自2006年以來試圖透過10多個制裁決議阻止北韓發展核武。這些決議限制了北韓對於煤炭、紡織品和石油等產品的貿易能力，並對在國外工作的北韓人實行嚴格限制。

制裁專家看法

路透社引述3名制裁專家指，由於制裁沒有直接禁止假髮或假睫毛產品，因此從北韓輸入假睫毛不一定違反國際法。

美國自2008年以來透過華府一系列措施進一步擴大對北韓的制裁，包括制裁使用美元的非美國公司。但兩名國際制裁律師指出，此類制裁的落實有所限制，因為這些實體與美國金融體系的關連很小，主要銷售對象也不是美國客戶。

Ad Block
農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受