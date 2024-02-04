規避國際制裁 北韓假睫毛據報以「中國製造」名義進口日韓及西方國家

為規避國際制裁，北韓生產的假睫毛據報以「中國製造」名義打入世界各地市場，銷售額多達數百萬美元，而假睫毛已成為北韓賺取外匯的主力商品之一，助其推動2023年的出口復甦。 外交部：屬中朝正常合作 在北京，外交部一名發言人回應相關報道時表示，北京和平壤是友好鄰邦，「兩國之間合法合規的正常合作不應被誇大」。 路透社周六(3日)報道，這些來自北韓的假睫毛在鄰國中國進行加工和包裝，為金正恩政權提供規避國際制裁的途徑，成為重要的外匯來源。

路透社訪問了15名假睫毛業者以及貿易律師、經濟專家等共20人，他們描繪了一個「中國公司進口北韓半製成品，然後將其包裝成中國產品出售」的體系。其中8名業者表示，這些假睫毛出口到西方國家和日韓市場。 中國是北韓幾乎所有申報出口目的地 中國海關總署1月公布的數據顯示，北韓的假髮和假睫毛2023年對中國的出口額較上年大增12.4倍，約1.6674億美元(約13億港元)。 中國是北韓幾乎所有申報出口的目的地，當中假髮和假睫毛在去年北韓對中國申報出口中佔近六成。山東省平度市有「全球睫毛之都」之稱，業者指，當地是北韓供應鏈的關鍵地。許多總部設在平度的公司進口北韓假睫毛，再包裝和加工後出口。

中國加工廠讚北韓產品質量好 名為夢雪莉(Monsheery)的公司是其中之一，北韓的假睫毛幫助這間公司從家庭工廠起步，如今向美國、巴西和俄羅斯出口產品。負責人王婷婷稱讚，北韓「產品的質量好得多」，但她不知道使用北韓假睫毛有制裁問題。其他業者則意識到制裁在複雜分銷鏈中扮演的角色，另一名假睫毛工廠負責人說，「如果不是這些制裁，(北韓)就沒有必要通過中國出口」。

金正恩攫取人民9成外匯收入 美國國務院和國際專家估計，平壤政府攫取了人民高達九成的外匯收入，許多北韓人長年生活貧困。但路透社指無法確定有多少假睫毛銷售收入流向金正恩政府，以及這些收入的用途。中國外交部一名發言人回應路透社表示，北京和平壤是友好鄰邦，「兩國之間合法合規的正常合作不應被誇大」。