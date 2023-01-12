視中國為最大戰略挑戰 美日加強安保合作擴至太空

美國總統拜登明日將與到訪的日本首相岸田文雄會晤，兩國外長和防長周三先舉行「2+2」會談，宣布加強安保合作以應對新時代的戰略競爭，需現代化兩國同盟關係，美日安保條約中美國對日本防衛義務亦會擴大至太空。美方又稱，強烈支持日本政府上周公布加大軍力。美國國務卿布林肯在會後聯合記者會上稱，美日都同意中國「是我們盟友及夥伴面對的共同最大戰略挑戰。美國防長奧斯汀宣布，將在2025年底前於日本沖繩部署海軍陸戰隊「瀕海作戰團」，將大為加強作戰能力，包括配備反船艦導彈。

會後共同聲明指出，與會部長同意中國的外交政策尋求重塑國際秩序，最終目的是有利中國擴張政治、經濟、軍事和科技力量，美日同盟及整個國際社會都極度關注此舉動。聲明又指，在激烈競爭的環境下，美軍在日本的力量須升級，部署更多功能、彈性和流動性的部隊，同時加強情報、監測、偵察、反船艦和運輸能力。奧斯汀與日本防相濱田靖一將在美日首腦會晤前再次舉行會談，美官員透露，拜登與岸田預料將討論安全問題、全球經濟，以及限制半導體出口到中國。