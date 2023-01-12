視中國為最大戰略挑戰 美日加強安保合作擴至太空

美國總統拜登明日將與到訪的日本首相岸田文雄會晤，兩國外長和防長周三先舉行「2+2」會談，宣布加強安保合作以應對新時代的戰略競爭，需現代化兩國同盟關係，美日安保條約中美國對日本防衛義務亦會擴大至太空。美方又稱，強烈支持日本政府上周公布加大軍力。美國國務卿布林肯在會後聯合記者會上稱，美日都同意中國「是我們盟友及夥伴面對的共同最大戰略挑戰。美國防長奧斯汀宣布，將在2025年底前於日本沖繩部署海軍陸戰隊「瀕海作戰團」，將大為加強作戰能力，包括配備反船艦導彈。
會後共同聲明指出，與會部長同意中國的外交政策尋求重塑國際秩序，最終目的是有利中國擴張政治、經濟、軍事和科技力量，美日同盟及整個國際社會都極度關注此舉動。聲明又指，在激烈競爭的環境下，美軍在日本的力量須升級，部署更多功能、彈性和流動性的部隊，同時加強情報、監測、偵察、反船艦和運輸能力。奧斯汀與日本防相濱田靖一將在美日首腦會晤前再次舉行會談，美官員透露，拜登與岸田預料將討論安全問題、全球經濟，以及限制半導體出口到中國。
中方：美日應確保不損第三方利益
雖然在新協議下，駐日美軍人數將不變，但預料這只是美國今年在亞洲新部署的首步，接著仍會有宣布以提醒北京在挑起任何衝突時要三思。美日外長和防長也同意，加強日本長程攻擊力量的合作，共同研究和發展尖端防衛武器，包括研發技術應對中國在超音速武器研發取得的進展，美官員指反船艦導彈將送抵日本，編配給在沖繩部署、整編為「瀕海作戰團」的海軍陸戰隊。該編隊為快速反應部隊，有2,000名人員負責離島防衛，主要負責先進情報、偵察和運輸。
中國外交部今日例行記者會上，有記者問及美日宣布大幅強化軍事關係，以及日本同意美國在台灣附近的沖繩部署海軍陸戰隊。發言人汪文斌回應稱，「我們注意到有關報道。美日開展雙邊軍事合作應確保不損害第三方利益，不損害地區和平穩定。」
日揆岸田文雄訪英 兩國同意互駐軍隊
岸田文雄周三到訪倫敦與英國首相辛偉誠會面，並簽署《互惠准入協定》讓兩國可互相部署軍隊，即英軍可部署在日本，被視為聯手抗衡中國；英日也會舉行聯合軍演。汪文斌周三回應稱，「亞太是和平與發展的高地，不是地緣博弈的競技場。中國是各國合作的伙伴，不是任何國家的挑戰。有關國家開展防務合作應當有利於增進各國間的相互理解、信任與合作，不應製造『假想敵』，更不應將集團對抗的舊思維引入到亞太地區。」