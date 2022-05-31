視察東北部哈爾科夫 澤連斯基冒險赴前線

俄羅斯攻打烏克蘭邁入第四個月，在改變目標集中兵力攻擊烏東地區頓巴斯下大有斬獲。俄軍昨已進入盧甘斯克州唯一由烏軍控制的最大城市北頓涅茨克(Sievierodonetsk)，該市瀕臨成為烏南部城市馬里烏波爾翻版。烏總統澤連斯基則罕見在開戰後離開首都基輔，周日首次到仍持續遭俄軍炮擊的東北部哈爾科夫地區前線視察。

澤連斯基到哈爾科夫嘉許奮力抗敵的烏軍，「我想多謝你們每一位的付出，你們為了我們和國家冒生命危險。」路透社稱，在澤連斯基離開後不久，該州首府哈爾科夫傳來爆炸聲。俄方尋求奪取烏東的工業地區頓巴斯，北頓涅茨克是重要目標，市長稱昨爆發激烈巷戰，烏軍嘗試擊退推進的俄軍，又說當地死亡人數每小時都在增加。澤連斯基指奪取北頓涅茨克是佔領者關鍵任務，「我們盡全力阻止」。他指該市約90%建築物受破壞，逾三分二民居被完全摧毀。