親試「全球最痛手術」網紅斷骨增高︰痛到睡不到

哥倫比亞一名在IG有逾1,100萬名追隨者的男網紅，斥約7億哥倫比亞披索(約130萬港元)，接受斷骨增高手術。該手術號稱為「全球最痛手術」，男網紅親身體驗亦證實所言非虛，為了增高4吋而須忍痛4個月，並自爆每晚也會被痛醒，最多只能睡兩小時。

29歲男網紅科西奧(Yeferson Cossio)高5呎8吋高，他說因有不方便說明的腳患，決定在首都波哥大一診所斷骨增高。手術涉及把腿骨斷開，再加上金屬磁力支架，之後再用遙控方式將支架逐少伸長，拉長腿骨及肌肉組織。目前科西奧已接受手術4個月，據報每天可以增高約1毫米，若一切順利，他最終可以增高4吋。科西奧早前談及感受時直言痛到睡不到覺，「我目前睡不好，正常我每日可睡4至6小時，但過去11至12日，我最多只睡到2小時」，「通常每隔15至20分鐘就會痛醒，食安眠藥也沒用，令我崩潰」。幸好本月25日他便可以拆除支架「甩難」，之後他尚須接受復康治療，重新學習行路及跑步。