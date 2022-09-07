熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 天氣 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
國際
2022-09-07 04:31:49
日報

覲見女王接受任命 卓慧思上台 約翰遜告別

分享：

英國保守黨黨魁卓慧思(Liz Truss)周二在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接受正在該處避暑的英女王任命為首相，亦是該國第三位女首相。卓慧思之後返回倫敦發表就職演說，並籌組內閣。英媒則披露其凍結能源費方案的部分細節。

今次的首相任命地點並非傳統上的白金漢宮，令外界關注96歲女王的健康狀況。王室較早前表示，女王因有「行動問題」(mobility issues)，故留在巴爾莫勒堡接見卓慧思。照片可見久未露面的英女王雖手持拐杖，但精神飽滿，笑意盈盈的接見卓慧思。白金漢宮其後發聲明宣布，卓慧思已接受女王的任命。

卓慧思

卓慧思抵達巴爾莫勒爾堡。

卓慧思 英女王

卓慧思覲見英女王。 (美聯社、路透社)

衛報︰或凍結能源費在2500鎊

英國廣播公司(BBC)稱，卓慧思最快會於周四公布其應對能源危機方案的細節，《衛報》則稱，卓慧思的計劃把用戶的能源費凍結在一年2,500鎊，用戶毋須在之後補繳差額，而是由公帑承擔；此外政府將於今秋向每戶提供400鎊能源費補貼，預計方案涉額900億英鎊，料須額外舉債；報道指細節目前仍在敲定，可能延至下周公布。 

至於被逼宮辭職的原任首相約翰遜，昨天最後一次以首相身份現身首相府，接著向英女王正式請辭，結束1,139日的任期。約翰遜拖著妻子西蒙茲步出首相府後，向在場下屬和傳媒發表離職演說，稱任內政策改善了英國經濟，助民眾能夠承受住能源危機，並呼籲保守黨在國家「艱難時刻」團結支持卓慧思。

約翰遜

約翰遜在首相府發表告別演說。

約翰遜拖妻急步告別 險撞燈柱

約翰遜保持一貫幽默作風說：「我就像火箭推進器完成其作用，徐徐返回大氣層……墜落太平洋某偏僻和無名的角落。」約翰遜偕妻與在場官員道別後，急步離開，令她差點撞上電燈柱。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受