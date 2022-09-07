覲見女王接受任命 卓慧思上台 約翰遜告別

英國保守黨黨魁卓慧思(Liz Truss)周二在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接受正在該處避暑的英女王任命為首相，亦是該國第三位女首相。卓慧思之後返回倫敦發表就職演說，並籌組內閣。英媒則披露其凍結能源費方案的部分細節。

今次的首相任命地點並非傳統上的白金漢宮，令外界關注96歲女王的健康狀況。王室較早前表示，女王因有「行動問題」(mobility issues)，故留在巴爾莫勒堡接見卓慧思。照片可見久未露面的英女王雖手持拐杖，但精神飽滿，笑意盈盈的接見卓慧思。白金漢宮其後發聲明宣布，卓慧思已接受女王的任命。