觀光公害｜北海道小樽巴士也「淪陷」 居民放棄搭車 六旬婦抱怨：出門很辛苦

隨著新冠疫情後訪日外國遊客快速增加，包括京都在內的知名景點都出現「觀光公害」問題，連北海道小樽市也不能倖免，外國遊客擠滿部分路線的巴士，導致居民上不了車。

北海道新聞報道，除了上述問題，連知名觀光景點小樽運河附近便利店範圍內的停車場，都被非法經營的「白牌車」霸佔，讓市民抱怨連連。

居民：半年前巴士還有位可坐

日本自疫後通關以來，外國遊客快速增加，小樽市迎來大量遊客，也遭受「觀光公害」。報道指，本月上旬，65歲婦人藤澤智惠在小樽市一處住宅區外的巴士站候車，要乘搭開往約2公里外JR小樽站的「天狗山纜車路線」巴士。她看到靠站巴士內擠滿乘客後放棄上車，說「大約半年前，上車都是隨時有座位可坐，但最近有時會放棄上車，要出門買些東西也很辛苦」。