觀光公害｜北海道小樽巴士也「淪陷」 居民放棄搭車 六旬婦抱怨：出門很辛苦

隨著新冠疫情後訪日外國遊客快速增加，包括京都在內的知名景點都出現「觀光公害」問題，連北海道小樽市也不能倖免，外國遊客擠滿部分路線的巴士，導致居民上不了車。
北海道新聞報道，除了上述問題，連知名觀光景點小樽運河附近便利店範圍內的停車場，都被非法經營的「白牌車」霸佔，讓市民抱怨連連。
居民：半年前巴士還有位可坐
日本自疫後通關以來，外國遊客快速增加，小樽市迎來大量遊客，也遭受「觀光公害」。報道指，本月上旬，65歲婦人藤澤智惠在小樽市一處住宅區外的巴士站候車，要乘搭開往約2公里外JR小樽站的「天狗山纜車路線」巴士。她看到靠站巴士內擠滿乘客後放棄上車，說「大約半年前，上車都是隨時有座位可坐，但最近有時會放棄上車，要出門買些東西也很辛苦」。
巴士公司加密班次
北海道中央巴士公司表示，疫後因遊客增加，開往天狗山及水族館的兩條巴士路線都有居民搭不到車。由於接獲不少市民投訴，他們已從今年2月起臨時增加班次。
觀光公害 京都市民是最大苦主
但北海道中央巴士公司去年12月才因為司機不足在10條路線減少26班車，包括上述兩條路線。目前要迅速增加班次有困難，隨著4月變更巴士時刻表，在水族館路線增加一班已是極限。
北海道以外，京都市民可說是「觀光公害」的最大苦主，居民搭不上巴士的情況時有所聞。共同社近日報道，作為因應，京都市政府交通局正檢討新增往來JR京都站與人氣景點的「觀光特急巴士」。
交通局表示，希望藉由區分開巴士路線讓搭車不再擠迫，在居民生活與遊客移動之間能取得平衡。交通局將在本月確定路線及時刻表，預計將於6月實施。