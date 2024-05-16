觀光景點驚現「雙修瑜珈」　男女緊貼抖動惹抨擊（有片）　

近日泰國網上有流傳3對夫妻在泰國帕岸島（Koh Pha Ngan）的瑜伽教室內，作出緊貼、抖動的「雙修瑜珈」動作，泰國官方澄清事件發生地在印尼峇里島，也表示島上外國人的行為「都在密切監視中」。

據了解，影片流傳是從本月13日開始，畫面中3對全身白色系裝扮，歐美裔的男女2人1組，在瑜珈教室裡面抱在一起，還有女性背部跟男伴的「正面」緊貼，張開雙臂不停抖動身體，據影片中的男子表示他是瑜珈教練，但這樣的說法顯然是無法讓民眾們認同，惹來一片罵聲。

不少民眾上網抨擊，這根本不是出自健康目的的瑜珈，更像是性行為，相對「這些動作看起來很像某種治療憂鬱症的瑜珈」、「這種瑜珈是密宗性愛，為了解放人們的精神或能量，並在自己或伴侶之間建立有意識的聯繫」這2種說法就顯得小眾。

而被直指是事件發生地的帕岸島，區長Noppadon Khaomali也緊急發聲表示，經當局調查後發現拍攝地是在印尼峇里島，影片中的其中一位男性瑜珈教練的社群帳號動態中，拍攝了他進行類似瑜珈動作練習的其他影片，畫面中也能清楚辨識他人在峇里島，「帕岸島當局正在密切監視島上外國人的行為，並將對任何不當行為採取行動」