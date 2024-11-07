解款車失180萬現金 司機稱「半路跌咗」結局令網民驚訝

一輛解款車丟失近180萬現金，司機聲稱半路中途不知車門打開，現金不翼而飛，案件聽落匪夷所思，不少人立即認為是司機監守自盜，然而真相不是這樣，令網民議論紛紛。

案發在馬來西亞，一輛裝有約100萬馬幣(約176萬港元)，駛至在安邦市購物中心Ampang Point附近時，解款車司機卡馬阿里賓突然發現，解款車的車門打開了。

他立即檢查，驚見裝有該筆現鈔的錢袋已經不翼而飛，相信是在行車途中丟失。