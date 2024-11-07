解款車失180萬現金 司機稱「半路跌咗」結局令網民驚訝

一輛解款車丟失近180萬現金，司機聲稱半路中途不知車門打開，現金不翼而飛，案件聽落匪夷所思，不少人立即認為是司機監守自盜，然而真相不是這樣，令網民議論紛紛。
案發在馬來西亞，一輛裝有約100萬馬幣(約176萬港元)，駛至在安邦市購物中心Ampang Point附近時，解款車司機卡馬阿里賓突然發現，解款車的車門打開了。
他立即檢查，驚見裝有該筆現鈔的錢袋已經不翼而飛，相信是在行車途中丟失。
解款車失竊｜警方起初認為案件疑點重重
據報有關款項是幫銀行押送，警方認為案件疑點重重，循偷竊案方向調查。有網民紛稱不相信司機所言，「這種鬼話，誰相信」、「那麼容易掉出來，實在說不過去！」，有人甚至猜測是司機故意鎖不緊車門讓錢袋跌出馬路，再由同黨拾走，「電視劇都有得做啦」。
解款車失竊｜結局令輿論大反轉︰司機幾乎水洗都唔清！
但案件一日後出現新劇情，警方舉行發布會，稱有熱心民眾拾到錢袋後，轉交警方。初步調查相信涉事解款車在前往吉隆坡途中，錢袋於一處行車天橋下彎位跌走，之後被公眾發現。網民口風亦隨即急轉，有人說「還錢的人，比政治人物清廉」，又指如非這樣，解款車司機恐怕水洗都唔清；另有開玩笑稱「點解唔比我執到」，但不忘補充「執到一定交還」。