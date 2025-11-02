熱門搜尋:
國際
2025-11-02 18:13:20

觸動心靈！日本群馬縣喪子父母發起「給天國的信」法水寺700盞天燈升空傳思念(有片)

日本群馬縣澀川市法水寺本月1晚舉行「給天國的信」天燈祈福活動，逾1,200人參加，場面感人。(互聯網)

好感動……日本群馬縣澀川市佛光山法水寺，本月1晚舉行「給天國的信」(天國への手紙)天燈祈福活動，吸引逾1,200人參加，場面感人。這是群馬縣首次舉行大規模放天燈活動，緣於6年前喪子的青木佑太夫婦，希望透過放天燈傳達對愛子的思念與祝福。

傳媒報道，活動主題「給天國的信」，寓意將心中未能說出的話化作信件，隨天燈升空，傳達心意給在天上的親人。青木佑太早前在Instagram發起活動，表示他曾參加熊谷市舉辦、為「悲傷照顧」(Grief Care)而設的放天燈活動，感觸動心靈，想把這樣的活動帶到群馬縣，因為他也有痛失愛子的過去。

青木表示，兒子3歲時罹患白血病、4歲病逝，至今已快6年，「我希望，和我一樣失去重要家人的人，也能擁有一個日子，能給在天國那個最重要的人送上心意」。

活動當晚，民眾把天燈帶往施放地點。(互聯網) 群馬縣澀川市法水寺本月1晚舉行「給天國的信」天燈祈福活動，逾1,200人參加，場面感人。(互聯網) 民眾放天燈，把心意傳給在天上的親人。(互聯網) 民眾放天燈，把心意傳給在天上的親人。(互聯網) 活動主題「給天國的信」，寓意將心中未能說出的話化作信件，隨天燈升空，傳達心意給在天上的親人。(互聯網) 活動主題「給天國的信」，寓意將心中未能說出的話化作信件，隨天燈升空，傳達心意給在天上的親人。(互聯網)

法水寺住持滿潤法師致詞表示，「最初聽到主辦人想讓大家將思念藉由天燈來傳達的心願，覺得與佛教慈悲的精神切合，所以由法水寺提供場地」。法水寺表示，活動當天適逢法水寺舉辦藥師法會，使祈願儀式更具意義。藥師佛象徵療愈與希望，與活動主題相互呼應，使整場活動更添宗教深度以及文化內涵。

儘管前一天下大雨，但活動當天放晴，讓活動可順利舉辦。在日間，寺院周邊設置多個素食攤位，推廣佛教慈悲與環保理念；入夜後，約700盞天燈升空，現場氣氛莊嚴感人，民眾在山林寧靜中祈願，感受心靈的平靜和清明。

