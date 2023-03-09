觸發大規模示威 格魯吉亞撤回「外國代理人」法案

橫跨歐亞的高加索國家格魯吉亞連續兩日有大批民眾在首都第比利斯示威，抗議執政黨夢想黨提交的《外國影響力透明度法》草案周二首讀通過，夢想黨今日宣布撤回有關法案，因法案引發社會爭議。該草案被指是「俄羅斯法律」以打壓異己和反對派，規定每年超過20%資金來自海外的非政府組織(NGO)及獨立傳媒必須登記為「外國代理人」，違者面臨巨額罰款。格魯吉亞公眾認為草案變相限制新聞自由和打壓公民社會，人權專家則稱會引發寒蟬效應，並破壞國內民主。有批評者指法案令國家走向獨裁，或阻礙國家加入歐盟。

數萬人昨深夜激烈抗議 執政黨認法案引起社會爭議 大批民眾在周二法案通過後上街抗議，至昨晚示威愈演愈烈，數萬人聚集第比利斯市中心街頭，有民眾向國會玻璃窗擲石，並試圖突破警方防線。警方施放摧淚氣體和射水炮驅散群眾，內政部指連續兩日累計142人被捕。推動「外國代理人」法案的議員今日發聲明稱，夢想黨與國會多數派領袖商討後，承認法案首讀通過後引發社會爭議，並因此決定無條件撤回法案。不過，該聲明提及「部分民眾」被誤導，法案遭錯誤標籤為「俄羅斯法律」。