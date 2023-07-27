記者會突僵硬站著不出聲21秒 81歲美國參議院共和黨領袖麥康奈爾否認健康有問題(有片)

美國前華裔運輸部長趙小蘭丈夫、81歲的參議院共和黨領袖麥康奈爾周三在每周記者會上，向記者就國防撥款法案發言時，突然停下來默不出聲，並僵硬地站著，雙眼直望前方，像被人「點穴」般，場面相當鬼異。他靜止不動約21秒，其他人見狀感訝異，上前問他有沒有事，並將他扶到一旁。麥康奈爾最後在別人陪同下緩慢地步回辦公室。事件引起外界猜測他的健康狀況。

麥康奈爾在12分鐘後返回記者會現場，被問及健康狀況時，他說：「我很好」。記者追問他的健康狀況能否履行職責時，他簡單答「可以。」其助手補充稱，他感到頭暈，遂離開了一會。麥康奈爾稍後離開國會時向記者說，總統拜登來電問他情況，他說笑稱，「我向他(拜登)說我被沙包絆倒。」拜登6月在空軍學院的畢業禮上發言後仆倒，事後稱遭台上固定提詞器的沙包絆倒。麥康奈爾並無回答有否看醫生等問題。