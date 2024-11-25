記者雪地問柴犬「你凍嗎？」　爆笑訪問狂吸1.1億人朝聖(有片)

日本北海道從上月底降下冬季「初雪」、第一場雪後，天氣越發寒冷，戶外積雪也不斷增加，街道上到處都可以看到民眾辛勤鏟雪的場景。當地一名女記者到北海道戶外採訪時，竟然選中訪問一只正與飼主一起玩雪的白色柴犬門問：「你凍嗎？」，柴柴則以呆萌反應回應對方，有趣的畫面曝光後，意外在網上爆紅成為熱門話題，點擊數量破1.1億人次。
綜合報道，社交平台X一名日本網民帳戶「Nika Nayuki」，20日轉載日本媒體HBC北海道新聞於YouTube的一段報道北海道下雪情況的新聞截圖。在影片的1分14秒，一位名叫永山友菜的女記者，訪問一隻身上穿有保暖衣物，由飼主帶到戶外散步兼玩雪的柴犬。女記者先是彎下腰，將咪高峰遞到柴柴的鼻子前並問它：「你凍嗎？」柴柴則一臉困惑、萌呆地嗅聞著咪高峰，反應令女記者和飼主都忍不住發出笑聲，接著女記者語帶羨慕地表示：「(身體)暖暖的，真好呢。」
わんこにインタビューしてたのかわいいし— ❄️ 𝑁𝑖𝑘𝑎 𝑁𝑎𝑦𝑢𝑘𝑖 ❄️ (@SnowySnowly) November 20, 2024
マイクにフンフン鼻息入ってたのもかわいいし
お姉さんの話し方も優しくてかわいい
全てがかわいい ありがとうHTB pic.twitter.com/GMHnL5pAOs
網民：畫面看起來很冷 但感覺很溫暖
轉載截圖的「Nika Nayuki」指，女記者對柴柴親切溫柔的互動，大讚訪問過程萌到極限。帖文一出立即在網上爆紅，相片竟然吸引了逾1.1億人次瀏覽、53萬人按讚，較HBC北海道新聞的新聞原片還要多。不少網民都大讚「多麽可愛的世界」、「世界充滿這樣的新聞」、「這樣的新聞真是暖心」、「我需要多一點這樣的新聞」、「汪汪：本柴甚麽都沒說啊」、「這只柴柴穿的衣服比我還溫暖！」、「採訪畫面看起來很冷，但感覺很溫暖」。