記者雪地問柴犬「你凍嗎？」　爆笑訪問狂吸1.1億人朝聖(有片)

日本北海道從上月底降下冬季「初雪」、第一場雪後，天氣越發寒冷，戶外積雪也不斷增加，街道上到處都可以看到民眾辛勤鏟雪的場景。當地一名女記者到北海道戶外採訪時，竟然選中訪問一只正與飼主一起玩雪的白色柴犬門問：「你凍嗎？」，柴柴則以呆萌反應回應對方，有趣的畫面曝光後，意外在網上爆紅成為熱門話題，點擊數量破1.1億人次。

綜合報道，社交平台X一名日本網民帳戶「Nika Nayuki」，20日轉載日本媒體HBC北海道新聞於YouTube的一段報道北海道下雪情況的新聞截圖。在影片的1分14秒，一位名叫永山友菜的女記者，訪問一隻身上穿有保暖衣物，由飼主帶到戶外散步兼玩雪的柴犬。女記者先是彎下腰，將咪高峰遞到柴柴的鼻子前並問它：「你凍嗎？」柴柴則一臉困惑、萌呆地嗅聞著咪高峰，反應令女記者和飼主都忍不住發出笑聲，接著女記者語帶羨慕地表示：「(身體)暖暖的，真好呢。」