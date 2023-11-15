訪日旅客創疫後單月新高　香港仍是頭五位旅客來源地

日本最新公布凡10月份旅客數字初步數2，創2019年以來的單月新高。逾250萬人次到訪，比2019年同期還要輕微增加。而香港仍有17.93萬人次到訪，與2019年同期相約，是日本第5高的旅客來源地。
日本觀光廳今日（15日）公布10月份外國遊客的初步數字，達到251.65萬人次，是自新冠疫情以來的單月新高，與2019年10月相比，有0.8%的增長，是首次單月人數較2019年上升，同時也是連續5個月達200萬人次到訪。
多地遊客數字創10月份最高
雖然同期中國訪日旅客受到排放福島核處理水事件影響，訪日旅客只有25.63萬人次，比2019年減少64.9%，而香港旅客就有17.93萬人次，與2019年同期少0.7%。然而因為新加坡以及東南亞的旅客大增，以及歐美遊客回復，令到數字回復至疫情前的水平。當中南韓、台灣、澳洲、美國、加拿大、德國及意大利等國的旅客數字，都創有紀錄以來10月份的最高旅客數字。
觀光廳的報告表示，本年首10個月的遊客總人數超過1,900萬人次，並估計在冬季旅行季節開始，相信有關旅客數量會持續增長。報告又表示，截至今年的冬季，國際線航班已回復至疫情前的8成左右，而以東亞地區為主要的航班仍繼續增班及復航。報告又指，在日本恢復個人旅遊入境後，訪日旅客錄得穩定的上升，故之後會向「可持續旅遊」、「擴大消費額」及「吸引地方觀光」的方向繼續推動日本旅遊。