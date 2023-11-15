訪日旅客創疫後單月新高　香港仍是頭五位旅客來源地

日本最新公布凡10月份旅客數字初步數2，創2019年以來的單月新高。逾250萬人次到訪，比2019年同期還要輕微增加。而香港仍有17.93萬人次到訪，與2019年同期相約，是日本第5高的旅客來源地。

日本觀光廳今日（15日）公布10月份外國遊客的初步數字，達到251.65萬人次，是自新冠疫情以來的單月新高，與2019年10月相比，有0.8%的增長，是首次單月人數較2019年上升，同時也是連續5個月達200萬人次到訪。