訪美將與拜登會談 岸田文雄：世界面臨歷史性轉捩點 日本須徹底改變防衛力

日本首相岸田文雄周一(8日)啟程前往美國進行國事訪問。訪美前，他在東京接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時表示，世界正面臨歷史性的轉捩點，因此日本須徹底改變防衛力。 岸田文雄：美日同盟前所未有地重要 岸田表示，綜觀俄羅斯侵略烏克蘭、中東及東亞局勢，世界正面臨歷史的轉捩點，這就是日本下定決心要徹底強化防衛力的理由。他指出，日本在國防方面已大幅改變安全保障政策，強調在多項安保議題堆積之際，美日同盟前所未有地重要。他希望基於這樣的觀點，美國民主共和兩黨會給予支持。

美日菲3國峰會 岸田將於周四(11日)在華盛頓與美國總統拜登舉行會談，周五將在美國國會聯席會議發表演說，之後將出席日本、美國、菲律賓3國高峰會談。這是史上首場美日菲高峰會談。 CNN指，美國政府將這次岸田與拜登的峰會定位為美日同盟現代化的歷史性的機會。從北韓的核武實驗、與俄羅斯關係的發展到中國對南海、台灣的強硬態度，區域存在威脅，美日兩國要作出應對。 日本提高在安保議題影響力 美日夥伴關係長年以來是美國的印太戰略核心，岸田自2021年執政以來，美日的防衛關係擴大，岸田在全球及區域的安保方面提高了日本的影響力。岸田主導日本在國防方面進行徹底改變，與二戰後的和平憲法保持距離，表明在2027年之前，日本的防衛費將增至國內生產總值的約2%；此外日本將擁有「反擊能力」。

CNN指，二戰期間遭受日本軍國主義重大侵害的中國以及其他亞洲國家對此表達強烈反對。

岸田文雄：建立日本的阻嚇力與對抗能力 岸田在專訪中表示，環繞日本的安保環境相當嚴峻且艱難。日本周邊有些國家正在開發彈道導彈和核武，有些國家正以不透明的方式加強軍力。而且，實際上在南海、東海，正存在以武力改變現狀的情況。CNN指，一般認為岸田是劍指中國。他認為上述情況與日本、菲律賓有關聯，中國正強行擴大海洋行動。 岸田期待透過這次的美日峰會向世界展現美日深化合作，他在專訪中強調建立日本的阻嚇力、對抗能力對美日同盟而言是不可或缺的，他希望美國了解這點，共同致力於提升區域和平穩定。

日菲關係深化 岸田這次美國之行，也成為日本與菲律賓深化關係的機會。菲律賓是美國在亞洲的另一個重要夥伴，也是與美國簽署協防條約的同盟國。CNN指出，去年8月美國與日本、南韓領袖在大衛營召開歷史性的三邊高峰會。這次美日菲領袖即將在華府舉行三邊峰會，正凸顯日本在美國印太安保戰略上的重要性，以及在區域緊張升溫之際，同盟國、夥伴國正加強合作。 岸田就任首相以來，將日本定位為不僅是在亞洲，更是美國的夥伴。他支持歐洲應與印太的安保密切連結，也力挺烏克蘭對抗俄羅斯。針對俄羅斯，日本的立場與七大工業國集團(G7)同向而行。