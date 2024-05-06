詭異！伊朗現「魚雨」活魚從天而降擾亂交通 天氣現象造成(有片)

天空降活魚，似乎是神話。但伊朗城市Yasuj日前突然有多條魚從天上掉落，拍片的居民稱不知原因。片段可見，不斷有魚從天而降，見此異狀，馬路上汽車急急駛離。部分魚墜落地面後仍活生生地彈跳，民眾執起的魚仍未死擺動身體。

「天空下魚」奇景是因為一種天氣現象引致。龍捲風在水面上移動形成水龍捲時，會將海裡的水捲起連帶水裡的生物也被捲上天，當龍捲風移到陸地並減速時，其捲起的生物如活魚等便會掉到地上。專家警告，這些生物在高空時會結冰或被冰雹覆蓋，掉落時相當危險，大家最好留在室內，避免被砸中受傷。有網民諷稱，「看來以色列沒有發射飛彈，而是送來了魚。」