詭異！伊朗現「魚雨」活魚從天而降擾亂交通 天氣現象造成(有片)

天空降活魚，似乎是神話。但伊朗城市Yasuj日前突然有多條魚從天上掉落，拍片的居民稱不知原因。片段可見，不斷有魚從天而降，見此異狀，馬路上汽車急急駛離。部分魚墜落地面後仍活生生地彈跳，民眾執起的魚仍未死擺動身體。
「天空下魚」奇景是因為一種天氣現象引致。龍捲風在水面上移動形成水龍捲時，會將海裡的水捲起連帶水裡的生物也被捲上天，當龍捲風移到陸地並減速時，其捲起的生物如活魚等便會掉到地上。專家警告，這些生物在高空時會結冰或被冰雹覆蓋，掉落時相當危險，大家最好留在室內，避免被砸中受傷。有網民諷稱，「看來以色列沒有發射飛彈，而是送來了魚。」
Suddenly...it rained fish in Iran— someone (@Sadenss) May 4, 2024
This came after rain fell in the Iranian city of Yasuj, followed by sudden fish falling on residents who were in the streets of the city.
The reason is not yet known. pic.twitter.com/BBE7KvUM0t