詭異！曼谷巴士深夜失控騰起懸空 前輪離地3米停路邊 警方解謎(有片)

巴士騰起懸空，停在路邊。(互聯網)

報道指，涉事167號巴士當時在拉瑪二世住宅區至倫披尼公園路線上行駛，在一處路段左轉時疑因輾過油污和積水，瞬間失控「跣軚」。

泰國曼谷發生一宗離奇交通事故，《泰國日報》等媒體報道，本月10日深夜11時左右，吞武里區一輛巴士在馬路行駛期間突然騰起，前輪懸空、停在路邊，過程相當詭異……

34歲女司機Apinya受訪表示，她當時拼命控制巴士靠左行，但不知道左邊倒後鏡已被電線卡住。因司機踩著油門，巴士便繼續前行，竟沿著電線往上爬，最終卡住，前輪懸空，像玩特技那樣。

警方解謎

警方發現，巴士四輪都懸空，前輪距離地面達3公尺高，左邊倒後鏡緊緊纏在電線上。當時車上共有5人，為司機、乘務員及3名乘客，無人受傷，全部安全脫困。

由於涉及電力裝置，大都會電力局派員到場檢查，發現電線杆奇蹟地完好。當局其後出動大型起重機將巴士移走。