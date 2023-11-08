誇大資產案 鬧爆檢察長及法官 特朗普作供 法庭變政治騷

美國前總統特朗普周一就涉嫌誇大資產價值被控民事欺詐案件，在紐約曼克頓法院作供。特朗普在歷時約3.5小時的作供，多次斥責控方，並批評法官偏頗，重申認為案件試圖干預明年總統大選；法官不滿特朗普不斷發表意見，一度問辯方律師「能否控制當事人」，並稱法庭並非政治集會。特朗普稱其資產不但沒有向銀行及保險公司誇大，反而是被低估，指案件「是詐騙的相反」(oppsite of fraud)，詐騙的是民主黨籍的紐約州檢察長。

紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)起訴特朗普及其集團，涉嫌在2011至2021年期間，於公司財務報表誇大資產價值數十億美元，以取得銀行和保險公司更優惠的貸款和更好的保額，尋求向特朗普追討最少2.5億美元(約19.5億港元)罰款，以及永久禁止特朗普和其兩名兒子唐納德、埃里克在紐約營商。