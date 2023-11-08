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國際
2023-11-08 04:30:15
日報

誇大資產案 鬧爆檢察長及法官 特朗普作供 法庭變政治騷

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特朗普作供

特朗普出庭作供。(美聯社)

美國前總統特朗普周一就涉嫌誇大資產價值被控民事欺詐案件，在紐約曼克頓法院作供。特朗普在歷時約3.5小時的作供，多次斥責控方，並批評法官偏頗，重申認為案件試圖干預明年總統大選；法官不滿特朗普不斷發表意見，一度問辯方律師「能否控制當事人」，並稱法庭並非政治集會。特朗普稱其資產不但沒有向銀行及保險公司誇大，反而是被低估，指案件「是詐騙的相反」(oppsite of fraud)，詐騙的是民主黨籍的紐約州檢察長。

紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)起訴特朗普及其集團，涉嫌在2011至2021年期間，於公司財務報表誇大資產價值數十億美元，以取得銀行和保險公司更優惠的貸款和更好的保額，尋求向特朗普追討最少2.5億美元(約19.5億港元)罰款，以及永久禁止特朗普和其兩名兒子唐納德、埃里克在紐約營商。

斥檢察長欲藉打壓他選州長︰詐騙的是她

案件於上月初開審，周一特朗普出庭作供，他進入法庭前，再斥審訊是拜登政府的政治攻擊，並在作供時多次攻擊詹樂霞，指她藉著打壓他，以換取更進一步的政治生涯，當選州長。特朗普聲稱，「我的資產較財務報表所寫的還要多數十億美元」，指案件「是詐騙的相反」，「詐騙的是她(詹樂霞)」(The fraud is her)。特朗普聲言，他從來無意欺騙金融機構，指一切交由會計師團隊處理，而財務報表中有免責聲明，他強調︰「沒有一間銀行、沒有一間保險公司蒙受損失」，案中沒有受害人。他又稱在地產行業打滾數十載，「我大概比任何人都熟知銀行運作」，認為「銀行不會認真看待這些(申報)」，「他們著重的是交易本身以及物業地點」。

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斥主審法官「未了解我任何事就說我欺詐」

主審法官恩戈龍(Arthur Engoron)較早前已裁定特朗普等人須承擔欺詐責任，故審訊關鍵是眾人曾否故意誇大資產欺詐銀行及保險公司，特朗普作供時批評，「他對我作出不利的裁決，他在未了解我任何事之前就說我欺詐」。美聯社形容，特朗普把法庭變成吸納更多支持政治宣傳場地，恩戈龍一度在庭上表示︰「我不想聽完這位證人所說的一切，他有很多話說但跟案件及提問都無關」。特朗普又聲言，上述財政報表已是2014年的事，已超出起訴期限，法庭受理本案原因是「他(恩戈龍)總是針對我」。此民事案料審理至聖誕之前，特朗普等人不會被判監，但若遭巨額罰款和禁止營商，或重挫其家族生意。

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