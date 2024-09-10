誘騙4女到辦公室性侵 加拿大前時尚大亨判囚11年

加拿大83歲前時尚大亨的尼加德(Peter Nygard)性侵4名女子罪成，多倫多法院周一宣布刑罰，判監11年。法官形容他是「性獵食者」，指他對受害人沒有同情心。案情指尼加德將受害人誘騙到辦公室後伸出狼爪，其中一名受害人更是未成年僅16歲。

公司總部頂樓睡房遭性侵

尼加德去年11月被判性侵罪成，但性侵第5名受害者和一項非法禁錮脫罪，他另在加拿大蒙特利爾、溫尼伯和美國被控性侵和性販運罪名。尼加德否認全部控罪。被稱為時尚大亨的他曾經營一個女裝王國，性侵事件發生在1980年代至2000年代中期，他以安排旅程和工作面試等理由，誘騙5名女子到多倫多公司總部，最後到了他在頂樓的睡房；她們分別在飛機、停機坪或夜店認識尼加德，然後受邀到其公司總部，5人均稱尼加德未經她們同意發生性行為。