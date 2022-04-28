語出驚人｜揚言下次收購可口可樂加入可卡因　馬斯克再談言論自由

Tesla及SpaceX創辦人、全球首富馬斯克(Elon Musk) 以440億美元全面收購Twitter，外界對馬斯克決定好壞參半。馬斯克在眾人議論紛紛下再度語出驚人，指他的下一個目標就是收購可口可樂，再將「可卡因」原料加回去。

馬斯克關於收購可口可樂的說法在網路上瘋傳，因為自從他收購Twitter後，粉絲開始在推特回應他下一步該收購哪些公司。除了馬斯克欽點的可口可樂外，也有人建議他買下霍士電視(Fox)，甚至有人建議他買下麥當勞並修理好所有雪糕機，對此，馬斯克回應指「聽著，我不能施奇蹟」。

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

其實可口可樂加入可卡因的說法並非毫無根據，根據美國國家藥物濫用研究所(National Institute on Drug Abuse)說法，可卡因在1885年時是合法的。美國亞特蘭大藥劑師Jonh Pemberton於1886年調配出可口可樂時，裡面的原料就包含糖、碳酸水、咖啡因及可卡因。

美國亞特蘭大藥劑師Jonh Pemberton於1886年調配出可口可樂時，裡面的原料就包含糖、碳酸水、咖啡因及可卡因。(資料圖片)

重申「言論自由」是指符合法律的言論 馬斯克在收購Twitter前後，多次表示重視言論自由，諷刺地，在他與Twitter達成收購後，同時引起網民憂慮Twitter會變成煽動及仇恨言論平台，更有名人揚言「大逃亡」。馬斯克於Twitter發文，指「那些害怕言論自由人士的極端抗體反應說明一切」，他之後再留言指，所說的「言論自由」是指符合法律的言論，他重申反對遠遠超出法律的審查制度。他指，如果人們想收窄言論自由，他們會要求政府為此通過法律。因此，超越法律是違背民意。



