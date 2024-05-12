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國際
2024-05-12 21:21:09

語出驚人！特朗普讚《沉默的羔羊》食人魔「了不起」 用呢種動物比喻非法移民

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特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社)

特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社)

美國前總統特朗普周六(11)在新澤西州選舉造勢活動上朗誦一首1963年騷靈歌曲歌詞，表達他的反移民立場，並戲稱電影《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)虛構的食人魔角色「了不起」，令台下民眾譁然。

特朗普在新澤西州Wildwood一處海灘旁的遊樂場舉行的造勢大會，對著數千民眾發表90多分鐘的長篇大論演說，部分人卻對他的言論無言。

美國大選｜特朗普：非法移民反咬美國

他朗誦美國歌手Oscar Brown Jr.1963年創作的騷靈樂曲「The Snake」歌詞，說「一名善心婦人見到一條可憐、快被凍僵的蛇」，「那條蛇非但沒有道謝，還狠狠咬了婦人一口」。他以此歌曲比喻說，「非法移民和我們正在做的事有多愚蠢」，「我們正讓他國人民進入我們的國家，我們只會惹上麻煩」。此前，特朗普已多次援引這首歌強調他的反移民立場，此舉據說引起Oscar Brown Jr.家人反對。

特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社) 特朗普周六在新澤西州Wildwood海灘旁的遊樂場舉行造勢大會。(美聯社)

美國大選｜民眾聽到打呵欠

特朗普將代表共和黨，料於11月大選中將再度對決民主黨總統拜登，近期特朗普在美國移民問題上使用的措辭益發激烈。但在這場造勢大會中，有些民眾看來滿臉疑惑。從現場大螢幕可見，特朗普背後一名男子打呵欠，有一些人提早離場。

美國大選｜《沉默的羔羊》成話題

更讓人震驚的是，特朗普還引述1991年驚悚電影《沉默的羔羊》，表示當中的連環殺手食人狂Hannibal Lecter是個「了不起的人」。他提及食人場景，戲稱「他(Hannibal Lecter)經常與朋友一起吃晚餐」，並稱「有些人被釋放到我們的國家，我們不想要這些人留在我們國家」。

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美媒Daily Beast指，特朗普藉此將非法移民比喻成食人魔，稱這些人正在摧毀美國。

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