語出驚人！特朗普讚《沉默的羔羊》食人魔「了不起」 用呢種動物比喻非法移民

美國前總統特朗普周六(11日)在新澤西州選舉造勢活動上朗誦一首1963年騷靈歌曲歌詞，表達他的反移民立場，並戲稱電影《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)虛構的食人魔角色「了不起」，令台下民眾譁然。

特朗普在新澤西州Wildwood一處海灘旁的遊樂場舉行的造勢大會，對著數千民眾發表90多分鐘的長篇大論演說，部分人卻對他的言論無言。

美國大選｜特朗普：非法移民反咬美國

他朗誦美國歌手Oscar Brown Jr.於1963年創作的騷靈樂曲「The Snake」歌詞，說「一名善心婦人見到一條可憐、快被凍僵的蛇」，「那條蛇非但沒有道謝，還狠狠咬了婦人一口」。他以此歌曲比喻說，「非法移民和我們正在做的事有多愚蠢」，「我們正讓他國人民進入我們的國家，我們只會惹上麻煩」。此前，特朗普已多次援引這首歌強調他的反移民立場，此舉據說引起Oscar Brown Jr.家人反對。