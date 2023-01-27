誠實經紀將失火照上載賣1170萬元　2日就搵到買家(有片)

有業主為求以高價賣樓，不惜以「化妝樓」去隱瞞單位瑕疵，美國1名地產女經紀卻反行其道，將田納西州一間失火豪宅的相片徹底放在網上，坦言已Total Loss之餘，更直接開價近150萬美元(折合約1,170萬港元) 求售，詎料奇峰突出吸引數百萬人點閱，更將該豪宅成功脫手。

綜合報道，美國地產網Zillow早前出現這張與眾不同的照片，畫面中的豪宅屋頂，燃起熊熊大火，濃煙直衝天際，多張相片更展示內容損毀情況，廣告註明售價為149.9萬美元，略高於區內110萬美元的水平。內文坦言該豪宅因為失火而「Total Loss」。報道指，這不是行銷手段，這棟房子因為失火，嚴重受損，將以現況出售。該經紀的宣傳手法，與一般經紀強調採光好屋況佳的賣房方式，截然不同，結果不但引來傳媒採訪，更有數百萬人瀏覽相關網頁，最終在短短2日內搵到買家。

新業主：抵到爛 會與家人一齊裝修 報道指，買下豪宅的，是這名英國企業家兼YouTuber Mike Thakur，他高興地宣布「房子是我的了，現在是我的了。」他與家人來到田納西州失火豪宅，拍片公布內部畫面，顯示廁所牆壁全部燻黑，窗戶天花板全燒毀，還有客廳滿地灰燼，儼如廢墟。Mike Thakur則指，5英畝地加2,300呎大屋「抵到爛」，他打算與家人一起慢慢重修大屋，並會將過程拍片播出。