誤將1萬日圓紙鈔絞碎　日漢花3周還原成功兌換

日本一名男子在清理廢紙時，不慎將裝有紙幣的信封一同掉進碎紙機裡，導致一張1萬日圓紙幣(折合約505港元)被徹底絞碎，為了挽回損失，該兒子花了3個星期，以僅餘的「殘骸」還原鈔票，慶幸最終於日本央行成功兌換新銀紙，至於他的兒子則得到這張新銀紙為報酬。

綜合報道，一名男網民在社群平台X上發文表示，他的父親早前清理文件，竟然不小將放入1萬日圓紙幣的信封都掉到碎紙機裡，只好將所有紙屑帶回家中，更向兒子提出：「如果你把所有的紙屑黏起來，把錢拿回來，我就把錢給你。」於是，他就接受了父親這個難度極高的挑戰。