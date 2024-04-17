誤將1萬日圓紙鈔絞碎　日漢花3周還原成功兌換

日本一名男子在清理廢紙時，不慎將裝有紙幣的信封一同掉進碎紙機裡，導致一張1萬日圓紙幣(折合約505港元)被徹底絞碎，為了挽回損失，該兒子花了3個星期，以僅餘的「殘骸」還原鈔票，慶幸最終於日本央行成功兌換新銀紙，至於他的兒子則得到這張新銀紙為報酬。
綜合報道，一名男網民在社群平台X上發文表示，他的父親早前清理文件，竟然不小將放入1萬日圓紙幣的信封都掉到碎紙機裡，只好將所有紙屑帶回家中，更向兒子提出：「如果你把所有的紙屑黏起來，把錢拿回來，我就把錢給你。」於是，他就接受了父親這個難度極高的挑戰。
男網民就首先向銀行詢問了鈔票變成紙屑的兌換條件，對方指出，兌換條件就是，紙屑要被得出為「同一張鈔票的碎片」，央行的代表亦表示：「如果你有撕破的鈔票，請盡可能用紙膠等將其黏貼在一起，黏貼時要讓2面都可見，請注意不要將不同鈔票的紙片貼在一起，並將檢查序號、匹配圖案、檢查顏色。」
網民：價值1萬日圓以上的作品
於是，這名男網民就用了3個星期的時間，先將鈔票的碎屑從一堆紙屑中選中來，再將破碎的鈔票小心翼翼的用膠紙拼湊並黏在一起。他也在X上開心的宣布：「那張破損的1萬日圓鈔票，讓你們久等了，現在已經安全回來了！感謝日本銀行在這種情況下原諒我！」其他網民看到他的辛苦傑作，至今有7.2萬個點讚，不少網民留言讚嘆，「這真是太神奇了」、「就像馬賽克藝術」、「價值1萬日圓以上的作品」。