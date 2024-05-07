誤把億萬富翁當流浪漢 9歲男童捐1美元獲「大回報」(有片)

美國路易斯安那州一名億萬富翁以為公寓大樓火災匆忙逃離，衣衫凌亂的他被一名9歲男童誤認為流浪漢，送出身上僅有的1美元，此誤會造成的「暖心舉動」讓富翁決定「報恩」，讓男童去旗下的戶外運動用品店40秒內免費任拎貨品，二人亦成了朋友。(影片截圖)

美國路易斯安那州一名億萬富翁以為公寓大樓火災匆忙逃離，衣衫凌亂的他被一名9歲男童誤認為流浪漢，送出身上僅有的1美元，此誤會造成的「暖心舉動」讓富翁決定「報恩」，讓男童去旗下的戶外運動用品店40秒內免費任拎貨品，二人亦成了朋友。

報道指，42歲的馬特(Matt Busbice)與拍擋創立多間戶外運動用品公司，部分出售後獲利數億美元，是一名不折不扣的年輕富翁。4月某天清晨，馬特所住的公寓大樓突然響火警鐘，慌忙從睡夢中驚醒的他衝下樓避難，其後證實虛驚一場，衣衫不整的他隨後往咖啡店買咖啡。

男童：我一直想幫助無家可歸者

CCTV畫面顯示當他正走進咖啡店時，想起自己沒有做晨禱，於是到角落閉上眼睛禱告，當睜開眼睛，發現9歲男童艾利斯向他走來。當時對方緊握拳頭，馬特擔心對方不懷好意，豈料男童走近時把拳頭打開，手心裡露出了一張1美元的鈔票，原來他以為馬特是流浪漢：「如果你無家可歸，這裡有1美元，我一直想幫助一個無家可歸的人，我終於有機會了。」

旗下運動用品店 40秒任選商品

馬特對艾利斯的行為非常感動，邀請對方進咖啡店進餐，這對相差33歲的大小男孩成了好朋友。他為了回報艾利斯的善良，讓他在40秒內於馬特的戶外運動用品店BuckFeather任選想要的任何東西，最後他選了多件喜歡的商品，包括一輛自行車。