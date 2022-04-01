調兵東進｜馬里烏波爾有望疏散平民 北約:俄軍重整非撤退

俄羅斯日前與烏克蘭會談後公布減少首都基輔等地軍事行動，為和談釋善意。但北約秘書長斯托爾滕貝格昨稱，俄軍不是撤退而是重新部署，「試圖重整部隊、重新補給及加強(烏東)頓巴斯地區的攻擊」。近乎落入俄軍手上的南部城市馬里烏波爾，俄軍稱將停火撤離平民，國際紅十字會稱期望人道走廊今日開通。

斯托爾滕貝格表示，北約仍未能相信俄羅斯在周二土耳其的會談上懷著好意，相反除了加強頓巴斯攻擊，俄軍還同時續炮擊基輔和其他城市施壓，所以北約預期俄軍會有更多攻擊行動，令更多人受難，「俄羅斯真正目的未變……他們繼續追求軍事行動成果」。有指部分俄軍撤回烏鄰國白俄羅斯只是補給軍備，部分則調往烏東。

英美：普京遭誤導 顧問隱瞞形勢

美國和歐洲官員周三稱，俄總統普京的顧問似乎害怕說出實情，令普京不知俄軍在烏克蘭陷苦戰，也不知西方制裁如何嚴重影響俄羅斯。美國白宮通訊總監貝丁菲爾德更稱，俄羅斯犯下「戰略錯誤」，因為缺乏準確匯報，導致普京與其軍方將領關係持續緊張。克里姆林宮昨駁斥，美國國務院和國防部「不了解克里姆林宮內部事情，不了解總統普京和決策機制」。英國情報機關GCHQ首長弗萊明昨亦指普京遭顧問誤導形勢，又說「我們見俄羅斯士兵缺乏武器和士氣，他們拒絕執行命令，蓄意破壞自己設備，甚至意外擊落自己戰機。」

45輛巴士赴馬里烏波爾

烏總統澤連斯基昨稱，俄軍離開基輔和北部城市切爾尼戈夫，是因為烏軍防衛成功，並指俄軍於頓巴斯集結以展開新進攻。馬里烏波爾遭俄軍狂炸和包圍4星期，烏方稱昨有45輛巴士駛往當地準備接載民眾離開。在市內遭俄軍控制地區，可見間中有民眾離開防空地下室到地面走動，有居民指一個朋友上月16日駕車時喉嚨中彈，5分鐘內喪命。