調查揭亞洲三地員工最愛「扮工」日本第二 邊個第一？ 最「扮嘢」活動是開會

調查指開會是「扮工」的其中一個重要活動。(路透社)

一項涵蓋全球9個國家逾1.8萬僱員的調查，揭示亞洲三國的員工「扮工」時間最長。其中印度僱員的上班時間竟有達43%在「扮工」，其次是日本的37%，而最常見的「扮工」方式是——開會。

美國CNBC報道，該調查由軟件公司Salesforce的子公司Slack，與研究公司Qualtrics所做，在網上訪問了印度、日本、新加坡、法國、英國、澳洲、德國、美國及南韓9國逾1.8萬名包括主管在內的寫字樓僱員。

扮工｜「表演性工作」包括︰開會

調查目標之一是這些僱員花多少時間於「表演性工作」(performative work)，意指看起來忙碌，但並無實際生產力及非真實的工作。Slack亞太區技術專員Derek Laney表示，當中包括「花大量時間在會議上展示成果，而非作出決策或解決問題」。