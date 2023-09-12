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2023-09-12 19:24:56

調查驚揭英國近三分二女外科醫生遭性騷擾 手術中男醫生頭塞胸部擦汗 實習醫生被強姦

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醫學界風化案｜63%女性外科人員稱曾遭性騷擾，甚至在手術室發生。圖為英劇《Holby City》劇照。(互聯網)

英國醫學界驚爆實習女外科醫生在手術室遭性騷擾，甚至有人遭性侵和強姦。皇家外科醫學院對事件表示十分震驚。研究報告指，近三分二女外科醫生向研究員稱，過去5年遭同僚性騷擾，另有三分一稱遭性侵犯。她們未有向當局報告因擔心影響事業前途，並認為政府部門國民保健服務(NHS)不會採取行動。有已成為資深外科顧問醫生稱，曾試過有高級醫生做手術途中，將頭塞向她胸部乳溝擦眼眉的汗。

醫學界風化案｜11%女外科醫生為事業被逼身體接觸

研究由兩間大學艾克斯特大學(University of Exeter)、薩里大學(University of Surrey)和外科僱員性不端行為組織進行，有1,704人參與研究，包括各階層人員，從顧問醫生以至醫科學生。研究發現63%女性和23%男性遭同事性騷擾，當中有29.9%女性稱遭性侵犯，較男性外科人員的6.9%遠為高，所涉性侵行為從生殖器官、胸部遭碰觸或撫摸，以至強姦。報告又指，11%女性外科人員「因事業機會，曾被逼有身體接觸」。除了在工作場所遭強姦，有受訪者稱在教學場所、會議及工餘活動中遭同僚強姦。報道指，參與研究的人多數為顧問醫生和更高級的職員，低階醫生害怕前途受影響不敢受訪。

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醫學界風化案｜「他的臉為何塞入我乳溝？」

英國廣播公司(BBC)訪問了一名不願透露姓氏的資深女外科顧問醫生，Judith說在事業初期遭性侵犯，她在手術室是最沒有權力的一位。一名男外科高級醫生在手術期間流汗，「他轉身並將頭埋入我的乳房，我發現他正在我身上擦眼眉的汗。那一刻我整個人呆了，為甚麼他的臉塞入我乳溝？」當他再想這樣做時，Judith說會給他毛巾擦汗，對方竟回答「不，這樣更有趣。」Judith說，「他這種得意自喜讓我感到骯髒和受侮辱。」更惡劣的是，手術室內周圍同事竟完全沒有出聲。這是Judith在手術期間遭到的性騷擾，有受害人甚至在醫院外遭強姦。

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醫學界風化案｜有報研究報告在《英國外科雜誌》刊登。(互聯網)

醫學界風化案｜「我信任和敬重他」

化名Anne的受害人向BBC稱，她接受訪問，因相信勇敢說出來才可改變情況。她沒有詳述遭強姦經過，但那很明顯是不獲她同意的性行為。事發在一個醫學會議的社交場合，與同一專業的醫生會面，這是常有的活動，她是實習醫生，對方是顧問醫生，「我信任他，也敬重他」。Anne表示，在那個會議中只信任他，因她不認識其他人。結果對方送她回住宿地方後，突然強逼她發生性行為，她那時嚇呆，也無能力阻止對方獸行。Anne稱，翌日見到那名男顧問醫生，她幾乎崩潰，「當時感到不可以為這樣的事大驚小怪，感覺那是根深柢固的文化，你只可以啞忍」。

薩里大學顧問外科醫生Carrie Newlands稱，聽到低階醫生發生這樣的事，她希望能夠解決這種不當行為。她指最常見現象是下級女實習醫生遭高級男犯罪者侵犯，他往往是實習醫生的監督者，「形成這種沉默文化因為受害人真的害怕一旦說出來，前途和事業將受影響」。

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