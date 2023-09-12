調查驚揭英國近三分二女外科醫生遭性騷擾 手術中男醫生頭塞胸部擦汗 實習醫生被強姦

英國醫學界驚爆實習女外科醫生在手術室遭性騷擾，甚至有人遭性侵和強姦。皇家外科醫學院對事件表示十分震驚。研究報告指，近三分二女外科醫生向研究員稱，過去5年遭同僚性騷擾，另有三分一稱遭性侵犯。她們未有向當局報告因擔心影響事業前途，並認為政府部門國民保健服務(NHS)不會採取行動。有已成為資深外科顧問醫生稱，曾試過有高級醫生做手術途中，將頭塞向她胸部乳溝擦眼眉的汗。 醫學界風化案｜11%女外科醫生為事業被逼身體接觸 研究由兩間大學艾克斯特大學(University of Exeter)、薩里大學(University of Surrey)和外科僱員性不端行為組織進行，有1,704人參與研究，包括各階層人員，從顧問醫生以至醫科學生。研究發現63%女性和23%男性遭同事性騷擾，當中有29.9%女性稱遭性侵犯，較男性外科人員的6.9%遠為高，所涉性侵行為從生殖器官、胸部遭碰觸或撫摸，以至強姦。報告又指，11%女性外科人員「因事業機會，曾被逼有身體接觸」。除了在工作場所遭強姦，有受訪者稱在教學場所、會議及工餘活動中遭同僚強姦。報道指，參與研究的人多數為顧問醫生和更高級的職員，低階醫生害怕前途受影響不敢受訪。

醫學界風化案｜「他的臉為何塞入我乳溝？」 英國廣播公司(BBC)訪問了一名不願透露姓氏的資深女外科顧問醫生，Judith說在事業初期遭性侵犯，她在手術室是最沒有權力的一位。一名男外科高級醫生在手術期間流汗，「他轉身並將頭埋入我的乳房，我發現他正在我身上擦眼眉的汗。那一刻我整個人呆了，為甚麼他的臉塞入我乳溝？」當他再想這樣做時，Judith說會給他毛巾擦汗，對方竟回答「不，這樣更有趣。」Judith說，「他這種得意自喜讓我感到骯髒和受侮辱。」更惡劣的是，手術室內周圍同事竟完全沒有出聲。這是Judith在手術期間遭到的性騷擾，有受害人甚至在醫院外遭強姦。