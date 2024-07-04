調查︰三分一黨人促換人 民主黨議員首籲拜登退選

81歲美國總統拜登日前在今屆大選首場電視辯論表現被轟「災難級」，民主黨周二首次有國會議員公開呼籲他退選，眾議院前議長佩洛西亦被指一改口風，認為外界對拜登的質疑合理。有民調顯示，三分一民主黨人認為拜登應退選、換人出戰，但除了前總統奧巴馬夫人米歇爾外，包括副總統賀錦麗在內等潛在「補上」人選，均恐怕未能戰勝共和黨的特朗普。

民主黨德州眾議員道格特(Lloyd Doggett)周二發聲明，指拜登在首個總統任期實現變革，非常尊重對方的成就；但他在辯論的表現，未能捍衛其政績、未能揭穿特朗普的謊言，也無助於說服選民，認為拜登是時候「作出退選這個痛苦且艱難的決定」，讓民主黨新一代領導層選出新的候選人，以實現擊敗特朗普的終極目標。拜登團隊回應稱，拜登會繼續出選。

佩洛西被指轉口風

佩洛西上月底接受美媒訪問時曾為拜登辯護，指總統任期內的表現遠較一場電視辯論中的表現重要，但她周二接受MSNBC訪問時似轉口風，稱外界對拜登的質疑是「合理疑問」(legitimate question)，「是個別事件抑或他狀態如此？」「當人們(對辯論表現)提出問題時，完全是合理的，對於兩位候選人都是如此」。佩洛西的發言人其後強調，她對拜登仍充滿信心。

路透社/易普索民調於辯論過後，在本月1至2日在網上訪問了1,070名成年人，發現目前拜登及特朗普的支持度，均維持在40%，反映辯論過後拜登支持度未有明顯下降，但有32%的民主黨受訪者認為拜登應該退選。

然而令人頭痛的是該由誰補上，民調發現若由最「正路」的副手賀錦麗出戰，她會獲42%支持，而特朗普則獲43%，考慮到調查或有最多3.5個百分點的誤差，賀錦麗的取勝率，跟拜登繼續出選其實差不多。