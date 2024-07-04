調查︰三分一黨人促換人 民主黨議員首籲拜登退選

81歲美國總統拜登日前在今屆大選首場電視辯論表現被轟「災難級」，民主黨周二首次有國會議員公開呼籲他退選，眾議院前議長佩洛西亦被指一改口風，認為外界對拜登的質疑合理。有民調顯示，三分一民主黨人認為拜登應退選、換人出戰，但除了前總統奧巴馬夫人米歇爾外，包括副總統賀錦麗在內等潛在「補上」人選，均恐怕未能戰勝共和黨的特朗普。
民主黨德州眾議員道格特(Lloyd Doggett)周二發聲明，指拜登在首個總統任期實現變革，非常尊重對方的成就；但他在辯論的表現，未能捍衛其政績、未能揭穿特朗普的謊言，也無助於說服選民，認為拜登是時候「作出退選這個痛苦且艱難的決定」，讓民主黨新一代領導層選出新的候選人，以實現擊敗特朗普的終極目標。拜登團隊回應稱，拜登會繼續出選。
佩洛西被指轉口風
佩洛西上月底接受美媒訪問時曾為拜登辯護，指總統任期內的表現遠較一場電視辯論中的表現重要，但她周二接受MSNBC訪問時似轉口風，稱外界對拜登的質疑是「合理疑問」(legitimate question)，「是個別事件抑或他狀態如此？」「當人們(對辯論表現)提出問題時，完全是合理的，對於兩位候選人都是如此」。佩洛西的發言人其後強調，她對拜登仍充滿信心。
路透社/易普索民調於辯論過後，在本月1至2日在網上訪問了1,070名成年人，發現目前拜登及特朗普的支持度，均維持在40%，反映辯論過後拜登支持度未有明顯下降，但有32%的民主黨受訪者認為拜登應該退選。
然而令人頭痛的是該由誰補上，民調發現若由最「正路」的副手賀錦麗出戰，她會獲42%支持，而特朗普則獲43%，考慮到調查或有最多3.5個百分點的誤差，賀錦麗的取勝率，跟拜登繼續出選其實差不多。
民調︰僅米歇爾可勝特朗普
至於另一潛在熱門人選、加州州長紐森(Gavin Newsom)則可能會以39%輸給特朗普的42%，而密歇根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)、肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)及伊利諾州州長普里茨克(J.B. Pritzker)更差，或分別以36%、36%及34%的支持率，輸給特朗普的41%、40%及40%。民調揭示米歇爾是唯一「穩操勝券」的民主黨人，其支持率將達50%，拋離特朗普11個百分點，但米歇爾之前已多次表明無意參選。
拜登周二在維珍尼亞州出席造勢活動時，承認辯論當晚的表現不是最好，解釋自己辯論前多次長途外訪，穿梭不同時區導致睡眠不足，在台上辯論時甚至幾乎睡着，他強調「這不是藉口，而是解釋」。白宮官員先前表示，拜登在辯論當天有感冒。拜登於當地時間周三與民主黨籍州長及議員會面，以爭取黨內支持。