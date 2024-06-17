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國際
2024-06-17 13:58:54

調查：全球僅三成四人上班自覺「朝氣蓬勃」 開心工作比例歐洲較亞洲高

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調查中，芬蘭是自認為工作時「朝氣蓬勃」的受訪者比例最高的國家。(互聯網)

調查中，芬蘭是自認為工作時「朝氣蓬勃」的受訪者比例最高的國家。(互聯網)

每天上班辛勤工作，會覺得幹勁十足，還是垂頭喪氣？蓋洛普世界調查(Gallup World Poll)發布「2024年全球職場狀況報告」(2024 State of the Global Workplace)顯示，約34%受訪者認為他們在工作時感到「朝氣蓬勃」，比例最高的前10名多為歐洲國家，亞洲比例卻偏低。報告還總結甚麼因素可讓員工每天開心上班。

蓋洛普對超過160個國家和地區的成年人口進行調查，於去年收集的資料包括逾12.8萬在職勞工的調查結果，其中全球34%受訪者表示他們在工作時感到「朝氣蓬勃」(thriving)58%受訪者則稱他們在工作中「掙扎吃力」(struggling)。另約8%受訪者承認在工作中「受盡折磨」(suffering)

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工作中朝氣蓬勃的人明顯較健康

根據這項研究，在工作中朝氣蓬勃的人「明顯有較少的疾病問題，擔憂、壓力、悲傷、孤獨、抑鬱和憤怒的情緒也較少」，他們更多地感到有希望、快樂、活力、興趣和受尊重。這是基於受訪者整體生活的評價，綜合他們自身現狀和對未來的看法。

前10位排名

自認為「朝氣蓬勃」的受訪者比例最高的國家前10名依序為芬蘭(83%)、丹麥(77%)、冰島(76%)、荷蘭(71%)、瑞典(70%)、以色列(69%)、挪威(67%)、哥斯達黎加(62%)、比利時(60%)和澳洲(60%)

搵工跳槽比例低

歐洲國家在前10名中佔了7位，這些國家「正在關注或積極尋找新工作」的員工比例最低，「每天經歷悲傷情緒」的員工比例第2低。

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越南是自覺上班時「朝氣蓬勃」受訪者比例最高的亞洲國家。(互聯網) 丹麥是歐洲地區自覺上班時「朝氣蓬勃」受訪者比例第二高的國家。(互聯網)

亞洲比例較歐洲低

調查發現，亞洲是「朝氣蓬勃」受訪者比例較高的國家和地區，前10名依序為越南(51%)、台灣地區(41%)、新加坡(39%)、泰國(37%)、菲律賓(36%)、中國內地(36%)、南韓(34%)、馬來西亞(31%)、日本(29%)和蒙古(29%)，可見比例較歐洲地區為低。

甚麼因素可讓人開心上班？

報告指出，當員工認為工作以及工作關係有意義時，就會帶來高日常享受和低負面情緒。當企業向員工提供必要的保障，並聘請能力強、敬業又訓練有素的管理階層，員工就能在工作上和下班後都享受更好的生活。

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