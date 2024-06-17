調查：全球僅三成四人上班自覺「朝氣蓬勃」 開心工作比例歐洲較亞洲高

每天上班辛勤工作，會覺得幹勁十足，還是垂頭喪氣？蓋洛普世界調查(Gallup World Poll)發布「2024年全球職場狀況報告」(2024 State of the Global Workplace)顯示，約34%受訪者認為他們在工作時感到「朝氣蓬勃」，比例最高的前10名多為歐洲國家，亞洲比例卻偏低。報告還總結甚麼因素可讓員工每天開心上班。 蓋洛普對超過160個國家和地區的成年人口進行調查，於去年收集的資料包括逾12.8萬在職勞工的調查結果，其中全球34%受訪者表示他們在工作時感到「朝氣蓬勃」(thriving)，58%受訪者則稱他們在工作中「掙扎吃力」(struggling)。另約8%受訪者承認在工作中「受盡折磨」(suffering)。

工作中朝氣蓬勃的人明顯較健康 根據這項研究，在工作中朝氣蓬勃的人「明顯有較少的疾病問題，擔憂、壓力、悲傷、孤獨、抑鬱和憤怒的情緒也較少」，他們更多地感到有希望、快樂、活力、興趣和受尊重。這是基於受訪者整體生活的評價，綜合他們自身現狀和對未來的看法。 前10位排名 自認為「朝氣蓬勃」的受訪者比例最高的國家前10名依序為芬蘭(83%)、丹麥(77%)、冰島(76%)、荷蘭(71%)、瑞典(70%)、以色列(69%)、挪威(67%)、哥斯達黎加(62%)、比利時(60%)和澳洲(60%)。 搵工跳槽比例低 歐洲國家在前10名中佔了7位，這些國家「正在關注或積極尋找新工作」的員工比例最低，「每天經歷悲傷情緒」的員工比例第2低。