調查︰全球四分三企業5年內用AI 削2600萬個崗位 4個職位被點名

WEF預計，全球在未來5年會有23%職位出現變化，除AI崛起外，亦受數碼化、轉型至綠色能源、供應鏈由海外遷回本土以及企業的ESG標準(環保、社會責任和公司治理)提高等因素影響，當中會創造出6,900個新職位，增長幅度最快的職位是AI及電腦學習專家、大數據專家、可持續發展領域的專家、商業智能分析師以及訊息安全專家。但同時有8,300萬個舊職位被淘汰，即職位將淨縮減1,400萬個，佔全球職位約2%。

今天是五一勞動節，世界經濟論壇(WEF)發表《2023年未來就業報告》，指訪問了逾45個經濟體超過800間公司後，發現75%企業有意在未來5年內採用人工智能(AI)技術。WEF推算全球屆時將有2,600萬個職位因此消失，主要集中在收銀、票務、資料輸入、會計等涉及行政和記錄的文書類職位。

AI工作｜42%企業優先培訓員工使用AI及大數據

WEF訪問了多地803間目前合共聘有1,130萬名僱員的企業，約四分三預期未來5年會採用AI技術；42%受訪企業將在未來5年優先培訓員工使用AI及大數據的能力。WEF指，如ChatGPT等模仿人類推論及解難的AI系統崛起，將最為影響需要推論、溝通及協調的工種。但報告認為目前AI對勞工市場的威脅，仍然小於經濟增長放緩、供應短缺及通脹等。

報告指，目前全球約有三分一(34%)職位實現了自動化，較2020年對上一份報告僅高一個百分點。受訪企業下調對自動化進一步發展的預期，認為5年後將有工作自動化的比率約42%，較2020年時的未來5年預期跌5個百分點。