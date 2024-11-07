調查︰國民不滿現狀 最重視經濟 特朗普狂掃「怨念票」奠勝局

今屆美國總統選舉竟然快速地塵埃落定，令以為選情膠著的各界大跌眼鏡。美聯社及美國有線新聞網絡(CNN)等調查揭示，經濟問題始終是今次選民心目中的重中之重，其次是非法移民議題，兩者均被視為特朗普強項，加上國民對國家現況的怨念，令特朗普贏得清脆。調查發現賀錦麗的非裔、拉美裔、溫和派及獨立派選民票源，均較上屆流失。 美聯社一項涉及全國11.5萬名選民、橫跨上周一至大選日的大型調查，揭示有39%受訪選民認為經濟及就業是今屆大選最重要議題，比率最高；其次是非法移民問題(20%)。反觀被視為賀錦麗強項的墮胎議題，僅得11%選民覺得最重要，然後才是普遍認為賀錦麗將更能妥善處理的醫療(8%)，以及氣候問題(7%)，而同樣是民主黨較為著重的種族歧視議題，以及特朗普較易惹爭議的外交政策等，則更加少人關心。

此外，有高達七成選民認為國家正處於錯誤軌道；約六成人認為經濟不太好/差，並有近七成選民稱「非常關注」食物雜貨的價格。美聯社以「賀錦麗選民由民主(前景)帶動，特朗普支持者則因通脹及非法移民(問題)而來」(Harris voters motivated by democracy, Trump supporters by inflation and immigration)作總結。 票站調查︰60%不滿現狀選民揀特朗普 可圈可點的是，CNN的票站調查結果不遑多讓。同樣有約七成選民不滿國家現況，當中有約60%不滿現況的選民，稱投了票給特朗普。調查又顯示，有近六成選民表示不滿現任總統拜登的表現，當中約80%投了特朗普一票，而不揀被指會延續拜登政府路線的副手賀錦麗，可見選民「不滿拜登」的情緒明顯幫了特朗普一把。

若以種族及派別劃分，CNN發現賀錦麗在年輕選民、獨立選民、溫和派及工會家庭的票源，均有流失。美聯社在另一調查問選民「在選舉中投了哪位候選人一票」時，發現賀錦麗在非裔(黑人)、拉美裔及其他族裔上的得票，雖仍保優勢，但非裔及拉美裔選民的支持度，較4年前拜登參選時下跌。當中有81%黑人表示投了賀錦麗一票，較4年前拜登約90%支持率下跌一截；至於拉美裔選民，則有56%稱投了賀錦麗一票，較4年前拜登約60%稍減。有共和黨人欣喜獲得這些民主黨票源，參議員魯比奧(Marco Rubio)對此喜出望外，「我不只為了我們取勝而興奮，也為了我們如何贏」。

賀錦麗支持者哭了 黨高層︰經濟差執政黨難贏 成王敗寇，民主黨陣營在賀錦麗敗選後一片愁雲慘霧。在首都華盛頓，大批支持者本來在賀錦麗母校霍華德大學集會，等候賀錦麗凱旋到來，但場內本來高漲的氣氛，隨著傳媒推算特朗普得票領先而逐漸消沉。當競選團隊聯合主席里奇蒙德(Cedric Richmond)宣布賀錦麗不會到場發表講話後，不少支持者掩面哭泣，有支持賀錦麗的校友自我安慰說，「這一切感動了我，她早已贏了」。在華盛頓一間酒店舉行的賀錦麗捐助者聚會上，有民主黨人形容氣氛「如葬禮」。

本來緊抱一絲希望的加州聖克拉拉縣民主黨主席詹姆斯(Bill James)也只好承認「真正的問題或挑戰在於經濟。通脹讓勞工階層感到他們賺的錢，失掉以往的購買力，物價上漲令民眾擔心生活。當執政黨在位，且國家經歷這種困難時，要贏得選舉是很難的」。